Jep, het moet echt: zó maak je je krul- en/of steiltang schoon

Dit is typisch zo’n dingetje waarvan je zegt: ‘dat komt later wel even’ of ‘hè, moet dat?’. We hebben het over het reinigen van je krul- en/of steiltang. Het maakt niet uit hoe vaak je de tools gebruikt, vroeg of laat hebben ze toch écht een schoonmaakbeurt nodig.

No shame als je niet eens wist dat het nodig is om je krul- of steiltang eens in de zoveel tijd schoon te maken, maar het is wel echt de moeite waard om het te doen. Waarschijnlijk gebruik je namelijk de nodige producten voor je haar en die blijven allemaal aan de tangen hangen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de spray die je gebruikt om je lokken te beschermen tegen de hitte. Juist die hitte zorgt ervoor dat de restjes blijven plakken. Enne, de kans is groot dat je na één keer schoonmaken al verschil merkt in het gebruik van je favoriete tool!

Dit heb je nodig:

Wattenschijfjes

Ontsmettingsalcohol

Vochtige doek

Zo doe je het

Je begint met een krul- of steiltang die uitstaat (!) en níet in het stopcontact zit. Draag eventueel handschoenen als je dat fijner vindt en breng vervolgens wat ontsmettingsalcohol aan op een wattenschijfje. Wrijf hiermee over het eerste oppervlak van de tool en volg dezelfde stappen bij het tweede oppervlak. Pak hierna de vochtige (zachte) doek erbij, en maak hiermee de oppervlakken goed schoon en droog.

Ja zeker, zo makkelijk kan het dus zijn. Easy peasy lemon squeezy, toch? Al doe je het maar één keer in de week, belangrijk is het wel!

