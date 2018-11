Waarom je met dit koude weer beter niet met nat haar naar buiten kunt gaan

Kort douchen, snel een banaan meepakken uit de fruitschaal en de deur uit: voor iedereen die waarde hecht aan iedere minuut extra in bed, klinkt dit waarschijnlijk erg herkenbaar. Neem je dan na het douchen ook écht geen tijd om je haar te föhnen? Dat kun je met dit koude weer toch beter wel doen.

Het is zo lekker makkelijk om met nat haar de deur uit te stappen, zeker als je in tijdnood zit. Maar of het ook goed is voor je coupe, is een ander verhaal. ‘Je haar is veel kwetsbaarder wanneer het nat is’, waarschuwt Anwar Zahar, haarspecialist van Aveda. ‘Watermoleculen in je haar kunnen uitzetten – of zelfs stollen – als het vriest. Hierdoor kan de haarschacht opzwellen en kan je haar makkelijker breken.’

Bescherming

Toch ben je er met föhnen alleen nog niet; ook een goede bescherming van het haar is noodzakelijk. ‘De hitte van de föhn kan het haar flink beschadigen’, stelt Anwar. ‘Gebruik daarom altijd een goede haardroger en een spray die het haar beschermt tegen beschadiging door hoge temperaturen.’

Bron: Margriet.nl | Beeld: iStock