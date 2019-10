Dit kleurrijke item mag deze herfst niét ontbreken in jouw garderobe

Je garderobe updaten voor het najaar, maar geen idee waar je moet beginnen? We snappen dat je soms door de bomen het bos niet ziet. Gelukkig heb je door deze trend maar één nieuw item nodig.

Hoe dan ook herkenbaar: zodra het wat kouder wordt, komt dat zwarte leren jasje meteen tevoorschijn. Maar de trend van dit moment is een stuk vrolijker. Deze herfst loop je er namelijk helemaal trendy en hip bij in een felgekleurd jasje.

Veelzijdig

Dus mocht je wel een vrolijke noot kunnen gebruiken in deze grauwe dagen, dan is dit de oplossing. De (vegan) gekleurde jassen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld en je maakt hiermee meteen van elke outfit een feestje. En ook nog eens superveelzijdig. Want of het nu over een jurkje is of voor bij een wat stoerdere look, het kan allemaal!

