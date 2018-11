Say cheese! Deze kleuren kun je beter niet dragen als je op de foto gaat

Je hebt van die mensen die altijd goed op foto’s staan. Heb jij daarentegen altijd je ogen dicht of wil je gewoon net iets beter uit de verf komen op groepsfoto’s? Dan kun je bepaalde kleuren beter niet dragen.

Lees ook: Perfect voor dit weer: dít kledingstuk maakt een comeback

Volgens Lee Eiseman, directeur van het Pantone Color Institute, kun je bleke pastelkleuren beter vermijden als je op de foto gaat. ‘Zulke lichte tinten zorgen – net als wit – er al snel voor dat je er bleek uitziet voor de camera’, legt ze uit. Wil je tóch die poederroze jurk aan? Doe dan iets extra’s aan je make-uplook, klinkt het advies. Een beetje blush kan al wonderen doen.

Wat dan wel?

Welke kleuren je wel moet dragen als je op de foto gaat? Als we Lee mogen geloven, ziet iedereen er beter uit in dieprode en blauwgroene tinten. En als je niet van al te gekleurde kleding houdt, zou je beter voor een grijze trui kunnen kiezen dan een zwarte. You’re welcome!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock