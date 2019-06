Dit gebeurt er écht met de kleding die je retourneert

Vier paar schoenen, drie maten van die leuke broek, en nog twee shirts erbij. Online shoppen was nog nooit zo makkelijk, want hé: als het niet past, dan stuur je het toch gewoon weer terug? Nederlanders zijn Europees kampioen retour zenden. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die pakjes die jij weer de deur uit doet?

Van alle pakketjes wordt kleding veruit het meest geretourneerd. Bij grote webshops sturen we minstens 30 tot 40 procent weer terug. En bij de twee grootste modewebshops van Nederland, Zalando en Wehkamp, is dat zelfs rond de 50 (!) procent of hoger. De meest voorkomende retourredenen zijn dat de kleding niet past, omdat het toch niet leuk is of omdat er expres extra maten zijn besteld.

‘Gratis’ retour

Alhoewel pakketjes retourneren voor ons vaak gratis is, kost het de webshop natuurlijk wel geld. Denk aan kosten voor de verpakking en de bezorgkosten. Als het pakket retour gaat zijn er extra vervoerskosten naar het distributiecentrum. Eenmaal aangekomen is er iemand die jouw retour controleert op eventuele schade en dat verwerkt in het systeem. De retourzending wordt weer netjes gemaakt. Denk aan rits sluiten, veters strikken en knopen dichtdoen. Vervolgens wordt het netjes opgevouwen en opnieuw verpakt voor de eventuele volgende bestelling.

En als de retour niet door de keuring komt?

Dan wordt het vernietigd. In het buitenland gaan wel eens hele partijen in de verbrandingsoven, maar de meeste experts zeggen dat dat in Nederland amper gebeurt – in ieder geval bij mode. Zalando zegt dat daar slechts 0,05 procent van de retourzendingen wordt vernietigd. De rest belandt in outlets of gaat via opkopers de wereld over. Dit zijn echter slechts uitspraken, keiharde cijfers er niet.

Lekker duurzaam

Al dat heen en weer rijden en opnieuw verpakken kost de bedrijven dus veel geld. Naast die extra kosten is het ook niet heel duurzaam. Het zorgt voor extra CO2 uitstoot en onnodige verspilling van verpakkingen. Niet echt top voor het milieu dus…

