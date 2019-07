Kinderkleding voor papa’s en mama’s: Stella McCartney lanceert Beatles-collectie

Veel ouders (lees: moeders) krijgen er maar geen genoeg van hun kind leuk aan te kleden. En dikwijls kiest mama uit wat er in de kast van de mini me hangt, in plaats van dat het kind de kans krijgt zelf iets (minder stijlvols) te shoppen. Modeontwerpster Stella McCartney speelt fantastisch in op die shopgrage ouders met haar nieuwe ‘All Together Now’-collectie.

The Beatles

De collectie is geïnspireerd op de legendarische band The Beatles, waar haar eigen vader Paul McCartney deel van uitmaakte. Geen kind zal weten wie The Beatles waren, maar de harten van muziekliefhebbende vaders en moeders zullen ongetwijfeld sneller gaan kloppen bij de kleurrijke, nostalgische collectie.

‘Yellow Submarine’

Stella nam de Beatles-film Yellow Submarine, die vorig jaar z’n 50e verjaardag vierde, als uitgangspunt voor de kledinglijn. “Ik heb de film onlangs met vrienden en familie weer gekeken vanwege de digitale relaunch. Ik had de film voor het laatst gezien toen ik nog een kind was en eerlijk gezegd werd ik omver geblazen. Het maakte indruk op me op een manier die ik niet verwachtte. Vooral het idee van een connectie maken tussen mensen en hen samen brengen – politiek gezien is deze boodschap u relevanter dan ooit. Toen ik de zaal uitstapte wist ik, hier moet ik iets mee doen”, aldus de ontwerpster in een statement.

Mooie boodschap voor nieuwe generatie

“De nieuwe lijn brengt het speelse, de fantasie en de psychedelia van The Beatles’ iconische film Yellow Submarine weer tot leven”, meent Stella. “De collectie brengt de boodschap van vrede, liefde en samenzijn over op een nieuwe generatie”, zegt ze op Instagram.

Lees ook

Carice van Houten over het moederschap: ‘Ik voel me een open wond’

Carice van Houten

All Together Now bestaat uit onder meer T-shirts, sweaters, jurkjes, denim items, (nep)bontjassen en toffe accessoires als petten en tassen. Voor zoontje Monte heeft actrice Carice van Houten de Sgt. Pepper-trommeltas al aangeschaft, zo ontdekten wij op Instagram. De prijzen zijn niet bepaald laag (het blijft wel Stella McCartney), maar de items zijn té tof en zullen zeker waardevol genoeg blijven om ooit, als je kind ze niet meer past (#huilen), door te verkopen. Vind je het toch too much money om te spenderen aan een kinderkledingstuk? Er is ook een Beatles-lijn voor mannen én vrouwen gelanceerd. Maar doorgaans geldt: grote mensen-maten, grote mensen-prijzen.

De collectie is te koop bij geselecteerde winkels en op de website van Stella McCartney. Hieronder vind je een kleine selectie van ‘All Together Now’:

Op de hoogte blijven van onze artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.