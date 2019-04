Flair heeft leuk nieuws voor je! Vanaf deze week zijn we namelijk een blogger rijker, die je alles gaat vertellen over budgetmode én waar je de leukste items voor een prikkie kunt scoren. Maak kennis met Jeltje, de budgetjunkie achter het Instagram-account @jel_nl met bijna 13.000 volgers. “Ik wil graag laten zien dat er leuk uitzien niet duur hoeft te zijn.”

Je blogt over budget-shoppen. Scoor je ook weleens vintage items? Waar doe je dat?

“Ik scoor zeker weleens vintage items en vind het heel erg leuk om dit af en toe te combineren met budgetmerken. Vaak kijk ik in Amsterdam bij Marbles Vintage op de Haarlemmerdijk of bij We Are Vintage aan de Kinkerstraat. Als ik in Rotterdam ben, vind ik Ruby Lee and The Vintage Factory leuk. Laatst heb ik bij Marbles Vintage nog hele mooie cowboylaarzen geshopt en een denim jack van Levi’s!

Wat is het beste koopje dat je ooit gescoord hebt?

“Oh, dat zijn er echt te veel om op te noemen. Ik ben niet voor niets een budgetjunkie… 😉 Een van de leukste koopjes die ik onlangs heb gescoord, zijn hele mooie veterboots (á la Dr. Martens) bij Scapino. Ze waren echt maar een tientje en ik draag ze gemiddeld drie keer per week! Echt een lucky score!”

Heb je weleens een miskoop gedaan?

“Miskopen heb ik jammer genoeg af en toe ook. Soms wil ik weleens wat anders en dan ben ik in zo’n impulsieve bui van ‘ik ga eens een keer helemaal uit mijn comfort zone en koop dit kanariegele truitje! YOLO!’. Dat pakt vaak niet zo goed uit, want feit is dat dat truitje in de kast hangt en er blijft hangen tot ik het weggeef aan een goed doel of een vriendin. Heel irritant en eigenlijk zonde van mijn geld…”

Hoe kun je een niet shopgrage man ervan overtuigen dat je een koopje écht niet kon laten liggen?

“Dat doe ik door over the top enthousiast de originele prijs van het item te vertellen, zijn reactie af te wachten en dan te zeggen ‘Neeee joh, geintje! Het was maar … euro. Goed, hè!’ Dan valt het alles mee. Zelfs voor mijn vriend, die mij echt een shopaholic vindt.”

Wanneer is een koopje te mooi om waar te zijn?

“Een koopje is voor mij te mooi om waar te zijn als er nog heel veel van in het rek hangen. Dan weet je gewoon dat er iets niet klopt. Vaak is de pasvorm dan slecht of krijg je de rits niet dicht. Een teleurstelling in het pashokje wanneer je dacht de beste aankoop van de eeuw te gaan doen!”

Lees ook

Deze verrassende dierenprint belooft dé modetrend van 2019 te worden



Wat zijn jouw favoriete steden ter wereld om te shoppen? Waarom?

“Mijn all time favoriete stad om te shoppen is en blijft New York. Misschien heeft het er mee te maken dat ik hier een paar maanden heb gewoond. Ik houd gewoon van deze stad! In New York heb je zoveel leuke en verschillende wijken waar je telkens weer een andere kijk op mode ontdekt. Van hele dure merken aan Fifth Avenue (dit blijft altijd een inspiratie, natuurlijk) tot de trendy boetiekjes in Nolita en de wijken Williamsburg, Bushwick en Greenpoint in Brooklyn.”

Tot slot: waarom ben je gestart met je Instagram account @jel_nl?

“Ik wil heel graag laten zien dat er leuk uitzien niet duur hoeft te zijn! Ik zie vaak geweldig mooie meiden met peperdure outfits op Instagram en miste iemand die gewoon lekker normaal is, niet per se een perfect lichaam heeft en niet altijd het budget heeft voor de meest trendy kleding. #budgetjunkie werd geboren!”

Hieronder zie je alvast een greep uit de leuke kiekjes van Jeltje. Houd Flaironline.nl in de gaten, want vanaf aankomend weekend kun je wekelijks genieten van een nieuwe blog over de beste, leukste en mooiste modekoopjes!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.