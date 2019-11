Nú al lentekriebels: H&M komt met exclusieve, zonnige, zwierige jurkencollectie

De Giambattista Valli x H&M-collectie was nog niet uitverkocht of het winkelende publiek kon zich alweer storten op een hebberigmakende wooncollectie van de New Yorkse interieurontwerper Jonathan Adler. Wie dacht dat-ie nu lekker achterover kon gaan zitten heeft het mis: de Zweedse keten heeft de volgende samenwerking aangekondigd en daar wil je wederom alles van hebben.

Johanna Ortiz x H&M

Hoewel de winter nog niet eens echt begonnen is, het steeds kouder wordt en we volop in de truien, vesten en sjaals en mutsen zitten, is H&M al druk in de weer met aankomende lente. Voor een zonnige, vrouwelijke, exclusieve lijn sloeg het bedrijf de handen ineen met de Colombiaanse ontwerpster Johanna Ortiz.

Kunnen we de winter overslaan?

Verwacht een flamboyant kleurenpalet, exotische bloemenprints en glamoreuze en vrouwelijke silhouetten, elementen die synoniem staan voor het merk. De collectie bestaat uit elegante ontwerpen die zowel overdag als ’s avonds gedragen kunnen worden. Kijk, daar worden we blij van. En hoewel december best een gezellige maand is, kan het ons dan niet snel genoeg weer lente worden.

Lekker op tijd lente

Gelukkig snapt H&M die gedachte en dus bedachten ze een briljante oplossing. Op 3 december verschijnt een eerste, exclusieve pre-drop van de lijn, bestaande uit vier prachtige (en goed betaalbare) jurken. Een donkerder exemplaar in bordeauxrood met zachtroze bloemen (49,95), een indrukwekkende gele jurk met ruches (59,95) en een zalmroze ontwerp met dessin van rode klaprozen (49,95), allen op maxi lengte en met lange mouwen (fijn, daarmee kunnen we dus ook al tijdens het kerstdiner de show stelen). Een laatste exemplaar is een kort zwart model met tropische groene print (39,95), eveneens lange mouwen, ruches rond de halslijn en elastiek in de taille (ook handig tijdens het verorberen van de kalkoen – met een panty kan-ie prima).

Shoppen maar!

De vier jurken zijn straks verkrijgbaar in geselecteerde winkels en online. De volledige collectie – waarvan dit voorproefje zeker naar meer smaakt – verschijnt in maart 2020, precies op tijd voor het nieuwe mooi weer-seizoen. Mocht je interesse hebben, maar willen wachten tot maart met shoppen: houd in je achterhoofd dat de jurken die in december al te koop zijn, niet meer verkrijgbaar zullen zijn bij de tweede lancering.

Bekijk hieronder de campagnevideo (waarvan je instant je volgende vakantie wil boeken):

Bron: H&M | Beeld: H&M