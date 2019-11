Budgetblog Jeltje: ‘Budgetsint! 10x modecadeautjes onder de €10’

Altijd op zoek naar trendy items voor een prikkie? Speciaal voor Flair deelt Jeltje alles over budgetmode én haar voordelige fashion finds. Deze week somt ze tien modieuze decembercadeautjes op een rij, die niét meer dan tien euro kosten.

Pakjesavond

“Het is bijna 5 december en dat betekent pakjesavond! ZIN IN! Gezellig met je familie of vriendinnen een avondje dobbelen, pepernoten eten en slecht rijmende gedichten lezen 😉

Cadeaustress?

Vind je het leuk om dit jaar een keer iets beters te verzinnen dan het chocoladefonduesetje uit je kerstpakket van vorig jaar, maar ben jij ook zo slecht in het verzinnen van leuke cadeautjes? Geen stress! Ik heb een top 10 gemaakt van de leukste budgetcadeaus waar je heel veel vriendinnen of (schoon)zussen blij mee maakt!”

Van links naar rechts:

De tekst gaat verder onder de foto.

Over Jeltje van der Pol

Jeltje is modeontwerpster en styliste en heeft ruim 12 jaar ervaring bij diverse Nederlandse modemerken, van reguliere womenswear tot sportswear en plussizes. Ook wordt ze ingehuurd voor personal shopping of stijladvies. Op haar Instagram profiel @jel_nl laat ze zien dat mode voor de gemiddelde Nederlandse vrouw er ook leuk en trendy uit kan zien voor de kleinere portemonnee en maakt hierbij uitsluitend gebruik van betaalbare merken van Nederlandse bodem. Met verrassende looks, fashion finds, adviezen en accessoires.

