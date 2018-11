Hebben! IKEA komt met een limited kledinglijn en wij willen alles hebben

Een jubileum of ander feestje vieren met een tijdelijke kledinglijn lijkt een heuse trend. Na de badslippers en t-shirts van FEBO, de 90’s kledinglijn van McDonald’s en de rookworst- en tompouce-shirts van HEMA komt nu een andere grote keten met een limited kledingcollectie op de markt. En wij willen alles hebben.

Van interieur naar mode

Woonwarenhuis IKEA viert haar 75ste verjaardag en grijpt die gelegenheid aan om de focus voor een keer te verleggen van interieur naar mode. Vanaf vandaag zijn er in zes vestigingen in Nederland (Amsterdam, Amersfoort, Barendrecht, Eindhoven, Heerlen en Utrecht) geweldige t-shirts en truien te koop.

Billy is my homeboy

De items in de collectie hebben een speelse, humoristische twist, waar ze bij de keten een heuse ster in zijn. Een sweater met de tekst ‘BILLY is my homeboy’, een t-shirt met ‘Ik wil niet worden opgehaald uit Småland’, of een trui met een classic IKEA-softijsje. Je snapt, dit zijn stuk voor stuk aanwinsten voor in je kledingkast.

Koopjes

Wil je één van de items scoren, dan moet je wel vaart maken. Van elk van de shirts en truien zijn maar een paar honderd stuks te koop. Of ze daarna nog worden aangevuld, is niet bekend. “Als de vraag echt gigantisch is, zien we wel weer verder. Wel komen er nog win-acties op sociale media”, laat een woordvoerder weten. Een shirt heb je al voor € 9,95, een trui koop je voor € 19,95.

Je ziet alle items in onderstaande Instagrampost:

