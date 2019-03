Zó vaak per week zou je je haar moeten wassen (en meer handige tips)

Elke vrouw wil wel een volle haardos die niet pluist en ook niet snel vet wordt, maar niet iedereen heeft het. Als je net moeder bent geworden is de kwaliteit en conditie van je haar een stuk minder. Zit je haar er vaker slap dan weelderig bij? Tijd om je haarverzorging en je wasgedrag dan eens onder de loep te nemen.

In een wip klitvrij

First things first. Wist je dat conditioner vaak zorgt voor slap haar? Hoewel het product geweldig kan zijn voor het ontklitten van je haardos brengt het ook meer ‘gewicht’ aan je lokken waardoor het er dus platter uit gaat zien. En dat wil je niet! Oplossing: maak je haar klitvrij voordat je onder de douche stapt en gebruik conditioner alleen in de punten en uiteindes van je lokken. Zo gaat-ie ook nog ‘ns langer mee.

Wasdag

Als je wilt dat je haar er fris uitziet op een bepaalde (date)dag , dan moet je shampooschema en de juiste wastiming on point zijn. Over hoe vaak je precies je haar moet wassen, zijn de meningen van experts verdeeld, maar de algemene regel luidt: om de twee tot drie dagen. En elke dag je haar inzepen is een no-go! Fijn voor de moeders (in wording) onder ons, die (straks) toch geen tijd hebben voor lange douchesessies.

Nadelen

Voor de eigenwijze types die wél elke dag hun haren wassen; hiermee verwijder je de belangrijke, natuurlijke oliën en dat zorgt ervoor dat je haar droog en broos wordt. Ook kan de kleur (als je het geverfd hebt) vervagen, kan er pluis ontstaan of kun je een schilferige hoofdhuid krijgen. Think again, dus.

Bron: Marie Claire Australia | Beeld: iStock