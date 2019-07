Kleren maken de vrouw. Het lijkt misschien iets onbenulligs – kleding – maar we zijn er toch best vaak mee bezig. Tja, wat doe je nú weer aan vandaag? En ‘kan’ het eigenlijk wel? Is dat rokje niet te kort, ben ik niet te oud voor een crop top en laat ik zo teveel decolleté zien? Wie heeft zich dit niet weleens afgevraagd? Precies, er is genoeg om te doen dus.

Kleding kan praktisch zijn – zeker in de winter – maar we kunnen ons er ook mee uiten. Je spontane en vrolijke persoonlijkheid terug laten komen in honderdduizend printjes en kleuren bijvoorbeeld. Wat een vrijheid hebben we dan ook, om te kunnen dragen wat we willen. Of valt dat best tegen als je er wat langer over nadenkt?

Want ook al geven we dat niet altijd toe, de mening van anderen kan misschien best wel meespelen. Of wat dacht je van dat onveilige gevoel als je ’s avonds over straat loopt in een kort rokje? Onze ‘vrije’ kledingkeuze is misschien wel helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Vul in en win!

Wij willen graag weten hoe jij hier in staat! Welke invloed heeft kleding op jouw dagelijkse leven, maar net zo belangrijk: wat heeft het dagelijkse leven voor invloed op wat jij draagt vandaag?

Geef je om de mening van anderen of draag je lekker wat je wilt no matter what? Laat het ons weten en help ons mee in onderstaande enquête. Omdat we zo blij zijn met jouw ongezouten mening, maak je na het beantwoorden van de vragen kans op 1 van de 10 tot de nok gevulde goodiebags. De inhoud is niet mis. Deze heeft maar liefst een waarde van € 189.