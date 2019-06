Vorig jaar liet H&M ons lingeriehart sneller kloppen door de handen ineen te slaan met het populaire, Amsterdamse lingeriemerk Love Stories. De collectie was binnen mum van tijd uitverkocht en een vervolg kon dan ook niet uitblijven. Vanaf morgen shop je Love Stories x H&M 2.0 bij de Zweedse keten.

Beeldige beachwear

Ditmaal hangen er echter geen bralettes en kanten slipjes in de rekken, maar is het beachwear wat de klok slaat. Bikini’s, badpakken, slippers, sarongs en meer om de blits mee te maken komende zomer.

Mix & match

Love Stories-oprichter Marloes Hoedeman is opnieuw trouw gebleven aan de herkenbare stijl van haar merk. Samen met het designteam van H&M ontwierp ze een mix & match-collectie die niet zou misstaan in de rekken van haar eigen brand, maar dan voor de welbekende, niet al te hoge H&M-prijsjes. “En of je nu een relaxte dag hebt op het strand, of gaat voor een actieve surfvakantie; er is voor iedereen een perfecte (mis)match”, aldus het persbericht.

Wees er snel bij

De prijzen variëren van 9,99 (een t-shirt en badslippers) tot 49,99 (de wetsuit van je dromen). Van 17,99 tot 24,99 voor bikini-tops, 14,99 á 17,99 voor broekjes en badpakken voor nog geen 40 euro. Zit er iets leuks voor je tussen, dan raden we je aan er snel bij te zijn morgen. De Love Stories Swimclub x H&M-collectie is ongetwijfeld weer verdwenen voor je met ogen kunt knipperen. Vertel je baas maar dat je een dagje ‘thuiswerkt’ morgen #shopshopshop.

Bron & beeld: H&M