Wist je niet hoe snel je erbij moest zijn toen H&M een samenwerking aankondigde met Love Stories en de twee samen een prachtige lingeriecollectie op de markt brachten? Markeer 13 juni dan in je agenda, want dan kunnen we ons wederom opmaken voor een reeks fantastische items van beide merken.

Voor de tweede keer slaat de Zweedse modeketen de handen ineen met het Nederlandse lingeriemerk. Ditmaal staat de collectie in het teken van swimwear, ontworpen door Love Stories-oprichter Marloes Hoedeman en het designteam van H&M.

H&M-prijzen

Marloes noemt het een droom om opnieuw samen te werken met H&M. “Dit keer hebben we een mix en match swimwear-collectie ontworpen voor de zomer en ik hoop zo onze fans een Love Stories beleving te kunnen geven voor een H&M-prijs”, staat te lezen in het persbericht. “En of je nu een relaxte dag hebt op het strand, of gaat voor een actieve surfvakantie; er is voor iedereen een perfecte (mis)match.”

In de startblokken

De vorige keer dat de H&M en Love Stories samen een collectie uitbrachten, gingen de items als warme broodjes over de (digitale) toonbank. Ook dit keer zitten er weer alleen maar pareltjes tussen, dus je zult er hoe dan ook snel bij moeten zijn. In je agenda ermee dus: 13 juni, Love Stories Swimclub x H&M. Neem hieronder alvast een klein kijkje en scoor de items over zo’n twee weken in geselecteerde winkels en op hm.com.







Bron & beeld: H&M