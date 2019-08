H&M lanceert kleurrijke en ‘speelse’ nieuwe kids-collectie

Dat H&M graag samenwerkt met andere interessante merken en bedrijven, is geen geheim. De eerstvolgende in het rijtje collabs is het Zweedse bedrijf Toca Boca, een app-ontwikkelingsstudio gericht op kindvriendelijke apps ‘die de verbeelding stimuleren’. De figuren uit hun populaire Toca Life-appserie schitteren op diverse items van een gloednieuwe kinderkledinglijn van de keten.

Vrolijke vriendjes

De kleurrijke collectie bevat verschillende kledingstukken, schoenen en accessoires (omg, die tassen) voor jongens en meisjes. Daarin spelen de vrolijke en eigenzinnige figuren – die ook jouw kids mogelijk kennen van je smartphone of tablet – een hoofdrol.

Technisch tintje

Om te voorkomen dat het slechts een collectie met platte figuurtjes werd, heeft H&M ervoor gezorgd dat het technische aspect van hun nieuwe partner op een creatieve manier terugkomt in de ontwerpen. Zo bevatten de items interactieve prints en texturen zoals omkeerbare pailletten, folieprints en 3D-applicaties. En wat dacht je van een paar sneakers met (old school!) lichtjes in de zolen?

Shoppen maar!

De Toca Life x H&M-lijn is bijzonder schappelijk geprijsd: het duurste kledingstuk kost slechts € 19,99, de schoenen kosten € 29,99 en zijn meteen het duurste item. De collectie is vanaf donderdag 8 augustus verkrijgbaar in alle filialen met een kinderafdeling en in de online shop. Een greep uit het assortiment:

Bron: H&M | Beeld: H&M