Laat de herfst maar komen: H&M’s nieuwe Studio Collectie vanaf morgen te koop!

Natuurlijk hadden we nog wekenlang in rokjes en hemdjes rond willen lopen, maar feit is dat de herfst (in de vorm van veel regen en lage temperaturen) hartstikke in aantocht is. Gelukkig vullen we ook met liefde onze kledingkast met de nieuwste, cosy herfstmode, zoals de gloednieuwe ‘Studio Collection’ van H&M.

Franjes, pailletten en colour blocks, leer, wol, en zijde; deze aaibare collectie heeft voor ieder wat wils. Zwart, crème, camel en warm geel voeren de boventoon, met details van feloranje en bordeaux.

“H&M Studio gaat dit seizoen op zoek naar de magie in het alledaagse stadslandschap, met strakke designs, zijden jurken en mooie knitwear. Het is een verleidelijke mix van mannelijke garderobeklassiekers en vrouwelijke flair. [vinden we leuk, H&M] Rode en zilverkleurige accenten fleuren het herfstpalet op”, omschrijft H&M zelf op haar website, waar de collectie al te bewonderen is.

De limited edition wintercollectie bevat onder meer stijlvolle rokken en jurken met een twist, zalige truien om in weg te kruipen, stoere leren laarzen en jacks, en sieraden waarvoor we maar al te graag ruimte maken in onze juwelenkist. De prijzen variëren tussen de 14,99 euro voor lingerie tot 249,- euro voor een leren jas. Hieronder vind je vast een selectie van wat er donderdag 5 september in de winkels ligt.

