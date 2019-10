Eindelijk! Dít zijn de beelden (én de prijzen) van Giambattista Valli voor H&M

Afgelopen voorjaar maakte H&M op spectaculaire wijze haar nieuwe gastdesigner bekend: met een mini pre-collectie van limited editions die direct verkrijgbaar was, werd de naam van modehuis Giambattista Valli onthuld. Een eenmalige grotere collectie van de Italiaanse couture-koning ligt komende november in de winkels en vanaf vandaag weten we éindelijk wat we kunnen gaan shoppen.

Vrouwelijk met een twist

Giambattista Valli werd door H&M aangekondigd als ‘meester van schoonheid en verfijning’. Dat blijkt zeker bij de eerste aanblik van de collectie, waarin vrouwelijke bloemenprints, ruches, tule, borduursels en glinsterende sieraden een hoofdrol lijken te spelen. Naast bloemen zijn ‘liefde’ en ‘kusmondjes’, military-jasjes en broeken die doen denken aan The Beatles en Michael Jackson, dierenprints en polkadots thema’s die de in Parijs gevestigde ontwerper in zijn collectie verwerkt heeft.

Lekker veelzijdig

De lijn bevat diverse items waarin je het stralende middelpunt tijdens de december-borrels en het kerstdiner kunt zijn, maar de zwierige bloemenjurken zijn net zo perfect om het volgende voorjaar en de zomer smashing voor de dag te komen. Daarnaast is het echt niet enkel vrouwelijk wat de klok slaat, maar zijn er ook allerlei stoere items zoals hoodies, sport-accessoires, gebleekte denim en chunky boots en schoenen te koop. Prijzen variëren van 14,99 euro voor een paar kniekousen tot 399,- euro voor een rode loper-waardige spektakeljurk van geplisseerde tule.

Lees ook

Begin maar met je boodschappenlijstje

We zetten een aantal highlights (én de prijzen) van de ruim honderd items tellende collectie hieronder op een rij. Je shopt Giambattista Valli vanaf 7 november in geselecteerde H&M-winkels en online.

Lang gebloemde jurk: € 179

Mini tasje: € 39,99

Sweater: € 79,99

Polkadot-blouse: € 79,99

Top met strikjes: € 99,-

Rokje: € 99,-

Jurk: € 129,-

Kort colbert: € 149,-

Jurk: € 149,-

Lang gebloemde jurk: € 179,-

Rokje met kralen: € 199,-

Lange jurk met kusmondjes: € 199,-

Harige loafers: € 249,-

Kanten jurk: € 299,-

Kanten jurk met bloemen: € 299,-

Kanten laarzen: € 299,-

Kostuumjas met borduurwerk: € 299,-

Lange jurk met ruches en bloemen: € 349,-

Korte jurk: € 399,-

Tule jurk met korte voorkant en sleepje: € 399

Bron: FlairOnline, H&M | Beeld: H&M