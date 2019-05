H&M kondigt nieuwe designer samenwerking aan en wauw, wij willen alles

Traditiegetrouw slaat H&M ook dit jaar weer de handen ineen met een bekende designer. De keten gaat een samenwerking gaan met niemand minder dan de Italiaanse Giambattista Valli, en dat heeft nu al een hoop pareltjes opgeleverd.

We zeggen ‘nu al’, aangezien de volledige collectie op 7 november pas wordt gelanceerd. Maar er is goed nieuws, want de items die nu onthuld zijn, zijn vanaf zaterdag 25 mei al verkrijgbaar. Je zult er alleen wel héél snel bij moeten zijn, want de jurken die Giambattista Valli heeft ontworpen voor H&M zijn niet normaal mooi. Kijk zelf maar:

De tekst gaat verder onder de video.

Voorgangers

Giambattista Valli neemt het ontwerpstokje over van Moschino en zo zijn er nog heel wat designers die een H&M-collectie hebben uitgebracht in het verleden. Karl Lagerfeld kroop in 2004 achter de tekentafel voor de modeketen, en het jaar erop was Stella McCartney aan de beurt. Ook ‘onze eigen’ Viktor & Rolf hebben een reeks prachtige items voor H&M op hun naam staan.

Beeld: H&M