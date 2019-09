Hilarisch: deze meid heeft een Instagram-account voor de kleding die haar vriend haat

Je hebt een nieuw kledingstuk waar je helemaal verliefd op bent, trekt hem aan en wordt vervolgens belachelijk gemaakt door je partner. Herkenbaar? Voor de 24-jarige Olivia Jackson uit Loden wel.

Instagram-account

In plaats van verdrietig worden dat je lief je kleding niet leuk vindt en het vervolgens ook niet meer aantrekken, besloot Olivia iets totaal anders te doen. Onder de naam @clothesmyboyfriendhates maakte ze een account aan op Instagram dat ze geheel wijdt aan de kledingstukken die haar vriend lelijk vindt. “If he rolls his eyes at it, I know it’ll be good”, aldus Olivia op haar Instagram-account.

Theedoek

Bij de foto’s van haar outfits plaatst ze grappige onderschriften met daarin ook de opmerkingen die haar vriend over haar outfits maakte. Zo zijn woorden als ‘theedoek’ en ‘peuteroutfit’ te lezen. En wij zijn niet de enigen die om Olivia kunnen lachen. Haar account heeft inmiddels al bijna 60 duizend volgens.

