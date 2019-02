De nieuwe haartrend van 2019: de pony is weer helemaal terug

De pony is weer helemaal terug van weggeweest! Natuurlijk zijn er verschillende soorten, maar de variant die je de komende maanden veel gaat zien, is het ‘gordijntje’. Plan dus maar snel een nieuwe afspraak in bij de kapper.

De gordijntjespony neemt je mee terug naar de jaren ’60. Heb je zin in wat anders en heb je deze haarstijl altijd al willen proberen? Dan is dit nu het moment om ervoor te gaan.

Aandacht

Houd er wel rekening mee dat deze haarstijl heel wat liefde en aandacht nodig heeft. Niet alleen is het aan te raden om om de paar weken de pony bij te laten knippen, ook is het noodzakelijk om je haar iedere dag in model te brengen. Ga jij ervoor?

Bron: Beautify | Beeld: iStock