Op naar de kapper: dit beloven dé haarkleurtrends van 2019 te worden

Ga jij vóór de feestdagen nog naar de kapper en wil je helemaal on trend zijn in 2019? Lees dan vooral snel verder, want hieronder hebben wij dé populairste kapseltrends voor komend jaar voor je op een rijtje gezet.

Bij een nieuw jaar horen natuurlijk nieuwe trends en wie nog op zoek was naar een flinke dosis kapselinspiratie kan hieronder alvast wat ideetjes op doen. De haarkleuren die we in 2019 massaal in het straatbeeld zullen terug zien, zijn namelijk bekend. En het gaat moeilijk kiezen worden, want ze zien er stuk voor stuk prachtig uit.

1. Kastanjebruin met een touch of gold

Kastanjebruin is een klassieker die komend jaar erg populair is, maar dan wel met een moderne twist. Miranda Kerr geeft alvast het goede voorbeeld en voegde enkele lichte highlights toe aan haar lokken. Zo krijgt je haar meer dimensie en we hebben nog meer goed nieuws, want deze eerste kapseltrend is alvast makkelijk te onderhouden.

2. Inktzwart

Wie in 2019 echt donker wil gaan, kiest best voor pikzwart. Niet iedereen zijn ding, maar bij deze trend draait alles rond glanzend, gezond haar. Denk bijvoorbeeld maar aan de lokken van Kim Kardashian. Belangrijk hier is wel dat je de juiste producten om je haar te verzorgen in huis haalt.

3. Grijze astint

Wil je toch een beetje donkerder, maar schrikt zwart haar je een beetje af? Dan kan je nog steeds kiezen voor koele grijstinten. Bovenaan kies je een iets donkerdere kleur en vervolgens gaat het geleidelijk aan lichter.

4. Pastelroze

Op Fashion Week spotten we vaak trends die niet zo draagbaar zijn, maar tijdens de show van Marc Jacobs werden er heel wat pastelkleuren (yesss!) gespot. De modellen droegen allemaal heel zachte kleuren zoals lavendel,babyblauw, maar deze lichtroze kleur is by far onze favoriet.

5. Babyblond

Platinablonde lokken doen het al een tijdje goed, maar anno 2019 zien we voor blondines iets zachtere tinten terug. Ideaal als je nog niet klaar bent om afscheid te nemen van je lichte lokken, maar je toch een iets natuurlijkere look wil.

6. Chocoladebruin met koperen accenten

Nog eentje voor de brunettes onder ons! Heb je chocoladebruin haar, maar mag het voor jou iets pittiger zijn? Vraag dan aan je kapper om enkele koperkleurige highlights toe te voegen. Opnieuw makkelijk te onderhouden en het is een haarkleur die vrijwel iedereen staat.

7. Strawberry Honey

De laatste trend is een beetje een mix van twee kleuren. Zo zien we enerzijds een goudblonde kleur terug, maar aan de andere kant krijgt deze haarkleur wat meer va-va-voom door opnieuw koperen accenten toe te voegen. Iets meer voor de durvers onder ons, maar nog altijd lekker draagbaar!

Tekst: Sandie Stroobants (Flair.be) | Beeld: iStock, Instagram