Voor de haarkleurtrend ‘toasted marshmallow’ wil je hollen naar de kapper

Kan jouw kapsel wel een update gebruiken, maar weet je niet wat je ermee aan moet? Laat je inspireren door de nieuwe haarkleurtrend, genaamd ‘toasted marshmallow’.

Het klinkt misschien een tikkeltje vreemd, maar de kleur ‘toasted marshmallow’ is op Instagram flink in populariteit gestegen. De haarkleur is een mix van asblonde en bruine tinten, die moeten doen denken aan de kleuren die het spekje krijgt wanneer je ‘m even boven het vuur houdt.

Koel

Om de ‘toasted marshmallow’-kleur te bereiken, worden blonde highlights in het haar gezet die worden afgewerkt met een toner. ‘Dit wordt gedaan om ze heel koel te laten ogen’, legt Jochen Vanhoudt, kapper van de Vlaamse sterren, uit. ‘De donkere lokken maken we ook zo koel mogelijk.’

Ontkleuren

De haarstylist benadrukt dat je haar het wel moet aankunnen als je je aan deze trend wil wagen. ‘Voor de witte lokken moeten we sterk ontkleuren, dat moet je haar wel aankunnen’, zegt hij. Maar dankzij de vele beschermende producten die tegenwoordig op de markt zijn, is er volgens Vanhoudt veel mogelijk. ‘We kunnen ver gaan wat ontkleuren betreft.’

Tot slot noemt de kapper de coupe het ideale kapsel voor nu, ‘maar het kan ook perfect in de zomer’. Wat vind jij?

Bron: GVA.be | Beeld: iStock, Instagram