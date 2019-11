Naar de kapper: dit worden dé haartrends van aankomende winter

Zijn je zomerse highlights uitgegroeid en ben je toe aan een nieuwe coupe voor de winter? Als je niet opnieuw je lokken in de verf wil zetten, maar het ook niet aandurft om er een heel stuk af te laten halen, kun je natuurlijk ook uitpakken met accessoires of een andere haardracht. Hoe dan ook, dit worden de haartrends van aankomend seizoen.

1. Velvet haarband

De velvet scrunchies hebben we al veelvuldig terug zien komen, maar het zachte stofje doet het deze winter ook goed in de vorm van een haarband. Ga voor een lekker breed model, want opvallen mag best.

Dit bericht bekijken op Instagram Pouting cause it’s raining 🤭 | *werbung Een bericht gedeeld door MANDY 🌪 (@mandybork) op 27 Sep 2019 om 11:22 (PDT)

2. Lage knot

Los haar in combinatie met een wollige sjaal? Zeg maar hallo tegen die klitten in je nek. Een lage knot is de oplossing, en laat dat nu net een van de populaire haartrends zijn deze winter. Van een rommelige variant tot een strak bolletje: het mag allemaal. En je kunt het eindeloos combineren met opvallende accessoires!

3. Parels

Op Instagram heb je de trend van de parelspelden waarschijnlijk al veelvuldig terug zien komen. En eerlijk is eerlijk: hoe stylish staat zo’n opvallende speld in je lokken? Mooi om je losse kapsel wat extra’s te geven, óf te combineren met die lage knot.

Dit bericht bekijken op Instagram Bianca 1 – Baby hairs 0 Een bericht gedeeld door Bianca (@biancamelb) op 10 Nov 2019 om 1:13 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Current vanity situation 🌟✨ Een bericht gedeeld door June (@projectskin_) op 13 Nov 2019 om 7:03 (PST)

4. Uiteindes naar buiten

Als je een bob hebt, is het deze winter helemaal hip om de uiteindes naar buiten te föhnen. Zo krijgt je haar meer dimensie en hangt het er allesbehalve slapjes bij.

Dit bericht bekijken op Instagram 👩🏻 @KimKardashian #AndrewFitzsimonsHair @ash_kholm Een bericht gedeeld door Andrew Fitzsimons 🇮🇪 (@andrewfitzsimons) op 31 Aug 2019 om 4:05 (PDT)

5. Subtiele krullen

Eruitzien alsof je nét van de kapper komt? Maak dan losse krullen in je haar. Het ziet er niet alleen verzorgd uit, maar zorgt ook voor meer volume. Je haardos nóg voller laten lijken? Kies dan voor een diepe zijscheiding. Voor een subtielere look kun je het beste voor een middenscheiding gaan.

