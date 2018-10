Zo zorg jij ervoor dat je haar er gezond en stralend uitziet

Hoewel het najaar nu nog ver te zoeken lijkt, komen de koudere maanden er toch echt aan. Dat betekent dat je weer sneller droog en pluizig haar krijgt. Geen zorgen, met deze tips heb jij ook in de winter stralend en gezond haar.

Shampoo

Als je een nieuwe shampoo koopt, is het belangrijk om te kijken naar de ingrediënten die erin zitten. Vermijd shampoos met parabenen, siliconen en kleurstoffen. Deze producten zorgen ervoor dat je haar sneller uitdroogt, pluizig wordt en afbreekt.

Voedingsgewoontes

Je haar heeft, net als jijzelf, voedingsstoffen nodig om gezond te blijven. Als je ongezond eet, zie je dit terug op je hoofdhuid. Het is belangrijk om voeding te eten die rijk is aan eiwitten, bètacaroteen, foliumzuur, biotine en omega-3-vetzuren. Deze voedingsstoffen zitten vooral in linzen, walnoten, zoete aardappel, spinazie en zalm.

Lauwwarm douchen

Hoe kouder het buiten wordt, hoe verleidelijker het is om heet te douchen. Niet doen! Het is namelijk enorm slecht voor je haar. Zorg ervoor dat de douche altijd lauwwarm is. En spoel je haar een paar minuten na met koud water. Dit zorgt ervoor dat de haarschubben sluiten en je haar gaat glanzen.

Natuurlijke oliën gebruiken

Smeer je haar één keer per week in met een natuurlijke olie. Voorbeelden hiervan zijn kokosolie, olijfolie en arganolie. Het is simpel om te doen: doe één van de oliën in je haar. Laat het ongeveer 15 tot 45 minuten intrekken en was je haar daarna met shampoo. De olie zal je haar voeden en laten glanzen.

Knip je haar

Ga ongeveer één keer in de drie maanden naar de kapper. Laat je gespleten punten afknippen, dit voorkomt dat je haar verder gaat splijten. Hoe meer je haar splijt, hoe droger en pluiziger je haar eruitziet.

Beeld: iStock