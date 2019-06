Yay! Scoor deze week een superleuke zonnebril bij aankoop van Flair

We hebben dit jaar al een aantal keer mogen genieten van fantastisch zomerweer en voorlopig blijven die hoge temperaturen – met vandaag en morgen een spatje regen – nog wel even aanhouden. Dat betekent dat we het terras op kunnen en de ligbedjes mogen uitklappen in de tuin, heerlijk! En dat alles is natuurlijk nóg fijner met een Flair-zonnebril op je hoofd.

Nog een paar dagen en dan gaat ons favoriete seizoen ein-de-lijk officieel van start. Wat dan goed van pas komt, is een fijne zonnebril. De perfecte accessoire voor wanneer je naar een festival gaat, maar óók als je gewoon de achtertuin induikt! En daarom scoor je deze week een hip exemplaar bij de nieuwste Flair (editie 25).

Rennen!

We horen je denken: die moét je hebben! Vanaf woensdag 19 juni ligt Flair 25 in de schappen, die je samen met de zonnebril scoort voor een bedrag van slechts 3,95 euro. Rennen, dus. En vergeet je geen selfie met je nieuwe mode-item te maken? Post ‘m op social media met de hashtag #ikhebflair en tag Flair op Instagram, Facebook en Twitter. Cheers op de zomer!

