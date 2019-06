Beautywereld in de ban van spotgoedkope foundation van Primark

‘Echt goede make-up kost nou eenmaal wat.’ Een veelvoorkomende gedachte, die echter lang niet altijd blijkt te kloppen. Zo is een spotgoedkope foundation van budgetketen Primark is momenteel een hit in de beautywereld.

Primark heeft een foundation in het assortiment die wel héél dicht in de buurt komt van een flink duurdere versie van Estée Lauder. Waar je voor de foundation van Estée Lauder zo’n € 35,- moet ophoesten, betaal je voor de Primark-variant maar zo’n € 5,50.

De Longwear Ultimate Matte-foundation van de winkelketen is volgens make-upliefhebbers de perfecte vervanger van de dure Double Wear-foundation. Maar dan voor een zachter prijsje. Niet alleen de flacons lijken als twee druppels water op elkaar, ook de dekking is perfect, volgens make-upliefhebbers. Daarnaast zou de foundation een goede uitkomst voor mensen met een droge huid zijn.

❗️Gals this PRIMARK foundation is up there with one of the best 🤤 literally a £5 version of Estée Lauder❗️ pic.twitter.com/e30XmawULI

— Danielle✨ (@danielleyoungox) February 10, 2018