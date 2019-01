Dit is de gewaagde bruidsjurkentrend van 2019

Een trouwjurk uitkiezen is misschien wel één van de lastigste opgaves bij het plannen van je bruloft. De ene vrouw houdt van over the top, de ander gaat liever voor een klassieke jurk en het aanbod is reuze. Op het gebied van trouwjurken zijn er bovendien veel trends, maar deze bruidsjurkentrend is wel heel gewaagd.

Het lijkt erop dat brides to be in 2019 geen genoegen nemen met een traditionele jurk. Steeds meer vrouwen kiezen er daarentegen voor om in een gewaagde jurk naar het altaar te lopen. De trend draait dan ook volledig om jurken met veel doorschijnende plekken en vooral weinig stof.

‘Naakte’ outfits

Verschillende beroemdheden liepen de laatste jaren al te pronken in hun ‘naakte’ outfits. En de bruidsmarkt speelt hier goed op in. Wat vind jij van de bruidsjurkentrend van het jaar?

Bron: Grazia.nl | Beeld: iStock, Instagram