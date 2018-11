Flairs Vijf: 5x fijne verzorgingsproducten voor de allerkoudste dagen

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf verzorgingsproducten op een rijtje.

1. Labello Crayon Lipstick

Met dit koude weer is het belangrijk om je lippen te verzorgen met een lippenbalsem. Alleen dragen we vaak toch liever een mooie kleur lipstick of lipgloss. Labello heeft daar een oplossing voor bedacht. In samenwerking met visagiste Xelly Cabau van Kasbergen is er een nieuw lipproduct gecreëerd; de Labello Crayon Lipstick. Dit is een verzorgende balsem en lipstick in één. Er zijn drie verschillende ‘krijtjes’ met elk een intense, dekkende kleur: Coral Crush, Hot Pink en Poppy Red. De Labello Crayon Lipsticks kosten € 6,99 per stuk. Bestel ze hier.

2. Dove Winter Care-lijn

Dove heeft weer een Limited Edition Winter Care-lijn gelanceerd waar je heel blij van wordt. De lijn bestaat uit een zijdezachte showergel en een anti-transpirant spray en roller met de ontspannende geur van jasmijn. Met deze producten kom je de koude herfst- en wintermaanden wel door. De prijs van de shower gel is € 3,79; de anti-transpirant spray & roller kosten € 4,19. Bestel ze hier.

3. Aleppo-beautylijn

Ben jij op zoek naar een natuurlijk verzorgingsproduct? Dan is de nieuwe beautylijn van Aleppo echt iets voor jou. De lijn bestaat uit (vloeibare) zeep, beautywater, bodyscrub en verzorgingsolie. De producten zijn ambachtelijk bereid, puur natuur en mild voor ieder huidtype. De producten zijn in vijf geuren te verkrijgen, geïnspireerd door het Middellandse Zeegebied. De prijzen variëren van €5,95 tot €27,95. Bestel de items hier.

4. Klapp cosmetics – A CLASSIC bodylotion

Ook je huid heeft dit seizoen extra aandacht nodig. De A CLASSIC bodylotion van Klapp Cosmetics hydrateert en beschermt tegen uitdroging. Door de ingrediënten druivenpitolie, Vitamine A en Vitamine E krijgt je huid een boost en kun je er weer even tegen aan. Met deze lotion kun je een gladde en zijdezachte huid verwachten. Deze zalige bodylotion van Klapp Cosmetics kost € 31,50. Bestel ‘m hier.

5. Lush-kerstcollectie

Zeep-walhalla Lush heeft speciaal voor de feestdagen een kerstcollectie gelanceerd. Deze bestaat uit een groot aantal cadeaupakketten gevuld met te gekke goodies voor onder de douche of in bad. Alleen al om de verpakking zou je zo’n bomvolle cadeaudoos willen hebben. Maar de producten zijn behalve leuk om te krijgen ook ontzettend leuk om te geven. De prijzen liggen tussen € 12,50 en € 375. Bestel de kerstcollectie hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.