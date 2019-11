Flairs Vijf: 5x producten om jouw huid te verzorgen in deze tijd van het jaar

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week tippen we vijf producten om jouw huid de winter door te loodsen én een beetje extra te verwennen.

1. NIVEA Crème

We trappen af met een wondermiddel dat eigenlijk iedereen wel kent: het ‘blauwe blik’ van NIVEA dat al ruim honderd jaar dé crème onder de crèmes is – voor jong en oud. Dit verzorgende goedje is always there for you, of je nu last hebt van droge handen of je wenkbrauwen in model wil brengen. Ook in de winter is-ie perfect, gezien de crème de huid ook beschermt tegen de kou. Dit product is er dus eentje om altijd in de kast te hebben liggen, maar óók standaard in je tas te stoppen!

2. Kruidvat peel-off maskers

Bij Kruidvat vind je vanaf nu twee feestelijke nieuwe gezichtsmaskers in het assortiment: Kruidvat Peel-Off Masker Pink Glitter en Kruidvat Peel-off Masker Silver Glamour. Beide kosten slechts 0,89 euro, dus zijn het proberen meer dan waard! Ze verwijderen dode huidcellen en vuil, en achteraf voelt je huid niet alleen zacht aan, maar straalt-ie ook.

3. Skalaris Health

Met de natuurlijke, biologische en vegan huidproducten van Skalaris Health verzorg je niet alleen je huid optimaal, maar ook de wereld om je heen. De producten zijn onderscheidend omdat ze gemaakt zijn van de meest pure, effectieve en bovendien onbewerkte natuurlijke ingrediënten. Ze komen nooit met chemische stoffen in aanraking, noch worden ze op chemische wijze bewerkt. Daarnaast bevatten ze geen kunstmatige geurstoffen. Wat overblijft is de natuurlijke kracht en geur van kruiden, bloemen, planten en oliën. Daaraan is het vulkanische mineraal zeoliet toegevoegd, een stofje dat een extreem ontgiftende werking heeft en aanwezige gifstoffen in het lichaam op een veilige en natuurlijke manier verwijdert. Verkrijgbaar via skalarishealth.com.

4. Winter wonder lips met Labello

Je gezicht verdient natuurlijk een beetje extra aandacht en liefde in de winter, maar vergeet je lippen niet. Verzorg ze dit najaar met een van de twee nieuwe producten van Labello: de Crayon Lipstick in de trendy kleur Rosy Nude (6,99 euro) én de Labellino Coconut & Aloë Vera (5,99 euro). De eerste bevat een dekkende kleur met de verzorgende eigenschappen die je van Labello gewend bent. Hij bestaat voor tachtig procent uit verzorgende ingrediënten, zoals jojoba- en avocado-olie, voor optimale hydratatie van de lippen. De Labellino hydrateert je lippen langdurig en verzorgt ze intensief, en de nieuwe variant doet je verlangen naar de zomer. Eén ding is zeker: droge, gebarsten lippen zijn deze winter verleden tijd met deze producten!

5. Babor – Winter Edition

Weerhoudt die snijdende kou langs je wangen je om naar buiten te gaan in de winter? Met de Special Winter-producten van BABOR is dit verleden tijd. De SKIN PROTECT CREAM (50ml voor 49 euro) beschermt de huid tegen vrieskou en droge verwarmingslucht, terwijl de SPA Repair Hand Cream (100ml voor 18,90 euro) ruwe winterhanden verzorgt en lekker zacht maakt. De producten zijn vanaf nu verkrijgbaar in geselecteerde BABOR Day en hotel SPAs en online via babor.nl.

