Flairs Vijf: 5x de nieuwste make-up en verzorgingsproducten

Elke week delen we in de rubriek ‘Flair’s Vijf’ onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we de nieuwste make-up en verzorgingsproducten voor je op een rij!

M∙A∙C Prep+Prime Fix+

Het make-up merk M∙A∙C heeft vijf nieuwe mini limited-edition setting sprays gelanceerd in vijf heerlijke zomerse geuren! De sprays hydrateren, refreshen en zorgen ervoor dat je make-up minstens 12 uur goed blijft zitten. De vijf heerlijke geuren komen in een kleurrijke verpakking in handig reisformaat en zijn nu te koop!

Tom Ford Soleil Summer Collection

Ontsnap de plezierzoekende wereld van Soleil met de Tom Ford Soleil Collection, een samengestelde selectie make-up verguld met 24K-goud en doordrenkt van verfrissende hydratatie. De producten zijn de te koop bij de Bijenkorf en Hudson’s Bay.

Estée Lauder Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate

Een krachtige nachtverzorging om de gestreste en geïrriteerde huid snel te redden en te ‘resetten’. De Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate vermindert de zichtbaarheid van irritatie binnen een uur en dompelt de huid 24 uur onder in intense hydratatie en krachtige antioxidanten. Het product is vanaf 5 augustus te koop.

The Olaplex formula

Hét haarmerk waar Kim Kardashian bij zweert en dat ieder haartype in een goede conditie weet te brengen: de succesformule van Olaplex is een feit. Het product is 100% vegan en voedt, onderhoudt en herstelt ieder haartype.

L’Oréal – Solar Sublime

Wie houdt er niet van het strand? Maar waar we niet van houden is de hoeveelheid zand, zout en schadelijke UV-stralen die we van het strand mee naar huis brengen, of chloor uit het zwembad. De After-Sun voedende shampoo wast al deze schadelijke elementen weg en hydrateert direct met zijn verfrissende en stimulerende bestanddelen. Bovendien biedt deze zon-expertformule bescherming en absorbeert hij UV-stralen.

