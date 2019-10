Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf nieuwe producten voor je op een rij, die je stuk voor stuk wil aanschaffen. Wedden?

1. Bio-Oil Droge Huid Gel

Langzaam maar zeker moeten we eraan geloven: de winter komt eraan. Dat betekent dat de temperaturen dalen en binnen de verwarming weer aangaat, met als resultaat dat je huid flink kan uitdrogen en gaat trekken. Een voedende crème is in deze tijd van het jaar dan ook meer dan welkom. Neem bijvoorbeeld het nieuwe pareltje van Bio-Oil, de Droge Huid Gel. Deze is gemaakt op basis van olie, waardoor de huid wordt afgedekt en vocht wordt vastgehouden. Ideaal, want op die manier zorgt het smeerseltje voor de optimale hydratatie. €6,95 voor 50 ml, bijvoorbeeld bij kruidvat.nl.

2. Van Dalen by Spijkers en Spijkers

Voor de tweede keer heeft Van Dalen de handen ineengeslagen met het Nederlandse ontwerpduo Spijkers en Spijkers. Waar de twee merken vorig jaar een sportieve collectie uitbrachten, komen ze nu met een vrouwelijke najaarscollectie op de proppen. Verwacht de comfort en draagbaarheid die je van Van Dalen gewend bent, gecombineerd met de edgy stijl van Spijkers en Spijkers. De collectie bestaat uit vijf verschillende laarsjes met elk een uniek element, zoals franjes of een leren riempje. Eén ding is zeker: ieder model geeft niet alleen je dagelijkse outfit net dat beetje extra, maar maken óók je feestelijke look voor de decembermaand helemaal af. Vanaf €159,99, verkrijgbaar bij de winkels van Van Dalen en de webshop.

3. Dilemma op dinsdag: blije editie

Dilemma op dinsdag ken je ongetwijfeld van de vaak onmogelijke keuzes die je krijgt voorgeschoteld op Facebook en Instagram. Na een weekkalender, boek en een spel komen de bedenkers nu met nóg een spel. Het verschil met de voorgaande editie? Deze bevat alleen maar dilemma’s waar je blij van wordt. Je hoeft dus niet na te denken over of je alleen nog maar frikandellen speciaal mag eten in je leven of iedere nacht moet slapen met natte sokken. Daarentegen krijg je bijvoorbeeld de vraag: ‘Je hebt een robot-butler óf je hebt een magische kraan waar alle dranken naar keuze uit komen?’. Kiezen wordt dus niet langer lastig gemaakt omdat de uitkomst hoe dan ook verschrikkelijk is, maar omdat allebei de opties fantastisch zijn. €15, bispublishers.com.

4. Staudt

Bij gebrek aan de beste en meest effectieve producten voor de verzorging en mooi herstel van wonden en littekens, nam plastisch chirurg Joost Staudt – onder meer bekend van het tv-programma Verminkt – het heft in eigen handen. Samen met het team van het Brandwondencentrum in Beverwijk ontwikkelde hij een zalf voor open wonden én een littekencrème. Die laatste is perfect om te gebruiken bij littekens van ongelukken, maar helpt ook bij tatoeageherstel en acné. Littekencrème – €44,95 (100ml), wondzalf – €19,95 (20gr), staudt.nl.

5. Orange Wine bij HEMA

Bij steeds meer wijnbars en betere restaurants staat een natuurwijn op de kaart, maar HEMA wil het juist toegankelijk maken voor iedereen. Daarom lanceert het warenhuis haar eigen Orange Natural Wine die voor een zacht prijsje – hoe kan het ook anders – over de (digitale) toonbank gaat. De wijn is afkomstig uit Roemenië en wordt op 100% natuurlijke wijze geproduceerd: spontane gisting, ongefilterd, ongeklaard en zonder toevoeging van sulfiet. En goed nieuws voor vegans: met deze wijn proosten jullie gezellig mee! €7,50, hema.nl.

