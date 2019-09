Flairs Vijf: 5x onmisbare mode-items voor het nieuwe seizoen

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf mode-items voor je op een rij die je héél graag wil toevoegen aan jouw najaarsgarderobe. Wedden?

1. Maruti – Claire

Een tof paar sneakers mag natuurlijk in geen enkele garderobe ontbreken. Ze kunnen komend weekend nog net onder een jurkje, en in het najaar trek je deze schoenen van Maruti gewoon aan onder een stoere jeans. Het panterprint-detail maakt de sneaker helemaal af en geeft nét dat beetje extra aan jouw complete outfit. De sneakers zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en we geven toe: kiezen is nog knap lastig. €129,95, marutifootwear.com.

2. Rains jas

Of je het nou leuk vindt of niet: in Nederland is niets zo veranderlijk als het weer. Je kunt dan maar beter zo goed mogelijk voorbereid zijn, door een regenjas aan te schaffen bijvoorbeeld. Gelukkig is de tijd dat er alleen maar veel te wijde regenkleding in suffe kleuren te koop is voorbij, mede dankzij Rains. Het leuke is dat er ook gevoerde modellen in de collectie zitten. Alvast voor de winter én natuurlijk de koukleumen onder ons. Verschillende modellen en prijzen, rains.com.

3. Bolletjestrui van PLEIN PUBLIQUE

Net als vele andere mode-items is dit er één die een comeback maakt dit najaar: de gebreide trui met driedimensionale bolletjes erop. PLEIN PUBLIQUE heeft een fijn exemplaar in de nieuwe collectie opgenomen: een lichtgewicht merinowollen coltrui met ajour steken en de schattige pompoms. Hebben! €99,95, pleinpublique.com.

4. Adidas X AriZona

Voor de tweede keer hebben Adidas en AriZona Iced Tea de handen ineengeslagen en een toffe collectie op de markt gebracht. Dit keer bestaat de reeks uit vier verschillende sneakers en vier varianten op de iconische badslipper, allemaal geïnspireerd op de vier populairste smaken van AriZona Iced Tea. Met de vrolijke kleurtjes maak je je herfstoutfit nét wat fleuriger, wat je het gure weer bijna doet vergeten. Slippers, €34,95; sneakers, €89,95, adidas.nl.

5. Allbirds – Mizzle

Dwarrelende bladeren, regen én plassen op de weg: als de herfst aanbreekt, moeten we hier allemaal weer aan geloven. De kans op natte voeten in elk geval uitsluiten? Dat doe je met deze nieuwe stappers van Allbirds. Wool Runner Mizzle, €130; Wool Runner-up Mizzle, €145, allbirds.eu.

