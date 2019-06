Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf heerlijke verzorgende lippenbalsems op een rij, zodat je de aankomende zonnestralen kan trotseren met goed ingesmeerde lippen.

1. Lippenbalsem met Karitéboter Yves Rocher

Zijn jouw lippen erg droog? Dan is deze balsem misschien ideaal! Het bevat karitéboter en is van nature rijk aan vetzuren. Hierdoor worden beschadigde lippen geregenereerd en hersteld. Deze balsem zorgt gegarandeerd voor heerlijk zachte lippen. Shop het product hier of kijk naar andere smaken.

2. Crystal Hibiscus Lippenbalsem van Eos

Eos brengt lipverzorging naar een nieuw niveau en presenteert Crystal. Het is een transparante lippenbalsem die zonder wassen werkt. Er zijn verschillende soorten producten verwerkt in de balsem. Natuurlijke oliën van kokosnoot, de noten van de Karité-boom, zonnebloemen, avocado en castor. Dit betekent een intens voedende formule. Het smeersel voelt licht aan op de lippen en absorbeert supersnel. Plus het ziet er ook nog een heel leuk uit! Bekijk en shop hier het product.

3. Almond-Candelilla van Kneipp

Deze balsem is vegan proof! Het is 100% natuurlijk lippenbalsem met amandelolie en verzorgende candelillawax. De formulering heeft een depot-effect. Dit betekent dat de hydratatie beetje bij beetje wordt afgegeven gedurende een lange periode. Het verzorgt de lippen langdurig en intensief. Ben je al benieuwd geworden? Shop deze leuke balsem hier.

4. Lip Service van Rituals

Ben jij gek die gebarsten lippen echt helemaal zat en vindt je een stick niet fijn? Dan is dit product misschien iets voor jou! De bijenwas creëert een natuurlijke barrière die het vochtgehalte van de huid in balans houdt. Met de tube smeer je het balsem gemakkelijk uit en zo heb je het snel weer kissable lips. Shop hier jouw eigen balsem.

5. Raspberry & Red Apple van Labellino

Ben jij een fruitig typ? Dan is deze balsem perfect voor jou! De formule bevat een heerlijke, fruitige geur van framboos en rode appel en laat een subtiele glans achter op de lippen. Naast dat het lekker ruikt, verzorgt het je lippen intensief en hydrateert het langdurig. Shop hier de frisse balsem.

