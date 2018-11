Flairs Vijf: 5x cosmetica- en verzorgingsproducten die je wilt hebben

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf cosmetica- en verzorgingsproducten op een rijtje.

1. Naïf weather protection cream & relaxing bath foam

Nu de koude dagen zijn aangebroken, is het belangrijk om je huid goed te verzorgen. Daar kan het skin care merk Naïf je een handje bij helpen. Alle producten van Naïf zijn vegan, animal friendly en bevatten natuurlijke ingrediënten. Ze zijn daarom niet schadelijk en geschikt voor elke huidtype. Het assortiment is uitgebreid met twee producten: weather protection cream en relaxing bath foam. De weather protection cream is een vette crème die je huid een extra beschermlaag geeft bij koud weer. De relaxing bath foam is een badschuim die subtiele bubbels geeft. Met deze producten kom je de koude herfst- en wintermaanden wel door. De prijs van de weather protection cream is € 15,95; de relaxing bath foam kost € 13,95. Klik hier voor meer informatie.

2. M.A.C Cosmetics – Shiny Pretty Things lip goody bag

De kerstdagen laten nog even op zich wachten. Om je toch alvast in de stemming te brengen, heeft M.A.C Cosmetics de Shiny Pretty Things Holiday Collection gelanceerd. Als je van een mooi kleurtje op je lippen houdt, dan is de ‘lip goody bag’ zeker wat voor jou. Dit is een prachtige make-uptasje gevuld met een lip kit die bestaat uit een lip pencil, een lipstick en een lipglass. Met deze lipproducten maak je je feestlook helemaal af! De lip kit is verkrijgbaar in de kleuren nude en red. De prijs van de lip goody bag is € 39,50. Klik hier voor de hele collectie.

3. K-beauty collectie

Je gezicht heeft dagelijks veel te verduren: door de kou, zonlicht, make-up, stress en noem maar op. Daarom mag je je huid zo nu en dan wel even flink verwennen. HEMA Beauty komt binnenkort met een collectie sheet masks die geïnspireerd is door beautytrends uit Zuid-Korea. De collectie bestaat uit dieren-, klei-, peel off en beauty sleep maskers. Met deze gezichtsmaskers krijgt je huid een boost en kun je er weer even tegenaan. De prijzen van de gezichtsmaskers variëren tussen € 2 en € 2,50. De K-beauty collectie is vanaf 26 november verkrijgbaar bij alle HEMA winkels en op www.hema.nl.

4. PUPA Milano – Rock & Rose wintercollectie

PUPA Milano heeft speciaal voor de winter een nieuwe collectie gelanceerd, genaamd Rock & Rose. Het bevat een mix van make-up en fashion. De collectie is geïnspireerd door patches en de nieuwste make-uptrends. De collectie bestaat uit vier producten: 3D oogschaduw, highlighter, metallic matte lip gloss en multidimensionale nagellak. Alle producten bevatten warme kleuren én vooral veel glitters. Met deze producten kun je een prachtige look creëren voor de feestdagen. De prijzen variëren tussen € 8,75 en € 23,95. Klik hier voor meer informatie.

5. Lush shampoo bars

Gezond leven heeft niet alleen te maken met voeding en beweging, ook verzorging is heel belangrijk. De uitvinders van het LushLab zijn weer druk bezig geweest met het bedenken van iets nieuws: zes shampoo bars. De shampoos zijn zelf-conserverend én zitten bomvol verse ingrediënten die je lokken een extra dosis liefde geven. Of je nu jouw wilde manen wilt temmen, fijn haar wilt laten vliegen of broos haar wilt behandelen. Door te kiezen voor een shampoo bar ben je niet alleen gezond bezig voor jezelf, maar ook voor het milieu. De shampoo bars kosten € 10,95 per stuk. Klik hier voor meer informatie.

