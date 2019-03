Flairs Vijf: 5x lente-proof beauty- en verzorgingsproducten

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf beauty- en verzorgingsproducten op een rijtje, om alvast in de lentestemming te komen.

1. Charlotte Tilbury Goddess Cleansing Ritual

Celebrity make-up artist Charlotte Tilbury gelooft altijd al in de kracht van een goede skincare-routine. Een goed gereinigde en verzorgde huid is namelijk de basis van iedere mooie makeup-look. Met haar Goddess Cleansing Ritual – een crème van makeup-smeltende, glow-boosting citrusolie en een tweede tube met diepreinigende bamboe houtskool-crème – heb je binnen mum van tijd een frisse, gehydrateerde en perfect gereinigde huid. Dé ideale reiniging om fris het voorjaar in te gaan. Je shopt het crème-duo hier voor € 40,-.

2. Het nieuwe assortiment van Douglas

De huidverzorgingslijn van Mario Badescu bevat producten op basis van kalmerende, plantaardige, natuurlijke ingrediënten en extracten van vers fruit voor een eenvoudige, zachte en efficiënte huidverzorging. Klinkt de Aloe, Cucumber & Green Tea Gezichtsspray (€ 9,99) bijvoorbeeld niet zálig? En wist je dat stress de huid kan aantasten? Skyn ICELAND biedt daar fijne oplossingen voor. Het merk heeft veel bijzondere sheetmasks en crèmes die stuk voor stuk diervriendelijk en 100% vegan zijn, zoals de Hydro Cool Firming Eye Gels (4 paar) Oogverzorging (€ 15,-). Klik hier voor alle nieuwe producten in het assortiment van Douglas.

3. Catch & Shine kleimaskers van Kruidvat

Geef je huid een boost met de nieuwe Clay Masks van het Catch & Shine-assortiment van Kruidvat. De maskers zijn verkrijgbaar in drie varianten en kosten slechts €2,99 per stuk. Het groene kleimasker helpt om je huid te reinigen en je poriën te minimaliseren. Wil je liever een reinigende en ontgiftende werking? Dan kies je het zwarte kleimasker. Heb jij een gemengde tot vette huid? Gebruik dan het rode kleimasker voor een diepe reiniging die de huid ook verzacht! Shop ze hier.

4. Korres’ Wild Rose

Het Wild Rose-serum van Korres is bedoeld om de eerste rimpels en donkere vlekken te verbeteren. Het product – winnaar van de ‘Best of Beauty Award’ – bevat vitamine C in combinatie met olie van wilde rozen, een kostbaar ingrediënt dat helpt tegen alle tekenen van voortijdige veroudering en vermoeidheid vermindert. Klik hier voor meer informatie.

5. Kneipp body lotion-spray

Deze nieuwe spray van Kneipp is samengesteld met heerlijke natuurlijke ingrediënten, is heel gemakkelijk aan te brengen en trekt supersnel in. Sprayen, verzorgen en klaar! De Kneipp Spray Body Lotion heb je in meerdere geuren: Cherry Blossom, Patchouli en Silky Secret. De lotion zorgt voor een voelbaar zachte en soepele huid, zonder plakkerig gevoel. Scoor ze hier!

