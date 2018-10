Flairs Vijf: 5x hebberigmakende fashion-items voor het nieuwe seizoen

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf fashion items voor je op een rij.

1. Fred van Leer’s merchandise-collectie

Alleskunner Fred van Leer slaat een nieuwe weg in en gaat zanger Gerard Joling achterna. Samen met lifestylemerk RUMAG heeft hij namelijk een exclusieve merchandise-collectie ontworpen. De lijn bestaat uit T-shirts, sweatshirts en hoodies, stuk voor stuk te herkennen aan de bekende, hilarische uitspraken van Fred. Prijzen liggen tussen € 24,95 en € 39,95. Alle items zijn hier te koop.

2. SACHA’s schoenencollectie

Wie niet vies is van een glimmertje en glansje kan zijn hart ophalen, want het feestseizoen staat voor de deur! En laten glitterpumps en metallic laarsjes nu nét helemaal hip zijn dit najaar; in de collectie van Sacha barst het van de toffe exemplaren. Eén ding is zeker, met deze party-stappers steel je hoe dan ook de show. Shop ze hier.

3. Mace x Van den Assem

Naast glitterschoenen zijn stevige boots ook echt een echte must dit modeseizoen. De collectie van Mace is uitgebreid, trendy en kwalitatief. Unieke, speelse details maken de schoenen eigentijds. Mace is verkrijgbaar in de filialen van Van den Assem én online op assem.nl.

4. Hunkemöller x FILA

Wil je jouw outfit een sportief tintje geven? Dan is de samenwerking tussen lingeriemerk Hunkemöller en sportgigant FILA echt iets voor jou. De twee modebedrijven hebben de handen ineengeslagen en een limited sneakercollectie gelanceerd. Je kunt kiezen uit twee verschillende paren: de FILA Disruptor Low in zwart-wit (€ 199,99) en de FILA Original Fitness in poederroze en donkergrijs (€ 89,99). Je scoort de sneakers bij HKMX-stores en online.

5. Bold Banana-rugzak

Nu het herfstige weer echt om de hoek komt kijken, kun je bijna niet meer zonder een waterbestendige rugzak. Maar dan wel één die er nog een beetje fashionable uitziet, graag. De rugzakken van Bold Banana voldoen aan die eis en maken je najaarsoutfit helemaal af. De rugzakken zijn hier in allerlei kleuren te koop.