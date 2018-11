Flairs Vijf: 5x fijne beauty- en verzorgingsproducten

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf verzorgingsproducten op een rijtje.

1. VIVA GLAM lipstick

Binnenkort is het World Aids Day. MAC Cosmetics, Dance4Life en Orange Babies zetten zich samen in om aandacht te vragen voor de strijd tegen HIV en Aids. Wanneer je op 30 november tussen 13:00 en 15:00 uur een lipstick koopt in Hudsons Bay in Amsterdam draag jij ook je steentje bij. Het hele jaar door gaat 100% van de opbrengst van de lipsticks naar het MAC Aids Fund. Je koopt ‘m hier in maar liefst zeven verschillende kleuren voor € 19,50 per stuk.

2. Good Boom lipcolours

Tijdens de koude herfstdagen kunnen we al gauw last krijgen van droge, schrale lippen. Daarom is het belangrijk om ze goed te verzorgen. De Good Boom-lippenbalsems zijn niet alleen vegan, maar ook nog eens biologisch, duurzaam en fairtrade gemaakt. Er zijn zes verschillende kleuren; van nude tot aan dieprood, elk met een unieke smaak. De lipcolors kosten € 8,95 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de natuurwinkel, drogisterijen en online. Je bestelt ze hier .

3. Lush Trix sticks

Lush heeft een nieuw product toegevoegd aan haar make-up collectie: Trix Sticks. Dit zijn multifunctionele, vegan concealer sticks. Ze zijn niet alleen perfect om ongewenste plekjes te verbergen, maar ook om mee te contouren, bronzen of highlighten. Door de romige structuur – met dank aan hydraterende Jojoba-olie – glijdt het product heerlijk makkelijk over je huid. De sticks zijn verkrijgbaar in tien tinten, met voor iedereen wel een passende kleur. Het is een verpakkingsvrij product; een innovatie bedacht door Lush. De Trix Sticks kosten € 14,95 per stuk en zijn verkrijgbaar in de Lush-winkels of hier in de webshop.

4. Nuud

De oprichters van de Nederlandse startup Nuud vonden dat het tijd was voor een verandering in de deodorantbranche. Met deze deo’s lossen zij in één klap alle grote nadelen rondom deodorantgebruik op. De crème is gemaakt van natuurlijke ingrediënten en verpakt in een tube van suikerriet. Dat zorgt ervoor dat het een minimale impact op het milieu heeft en alsnog effectief is. Nuud is snel en makkelijk online te bestellen, maar heel goedkoop is het niet. Vanaf €12,95 kun je hier een starterspack aanschaffen.

5. Dove Winter Care

Nu de dagen kouder worden, kan je huid wel wat extra aandacht gebruiken. De Limited Edition Dove Winter Care-lijn bestaat uit een zijdezachte douchecrème en bijpassende anti-transpirant spray en roller met de ontspannende geur van jasmijn. De producten zijn vanaf €3,79 te verkrijgen bij Etos en Albert Heijn.

