Shoppen, maar! Flair lanceert capsulecollectie met Steps (en zó scoor je de items met korting)

We mogen het ein-de-lijk zeggen: Flair heeft de handen ineengeslagen met Steps en lanceert een eigen capsulecollectie! Woensdagochtend is deze feestelijk onthuld in het filiaal van Steps in Zoetermeer en de items hangen vanaf vandaag in de rekken. Het leukste is dat je met het modenummer van Flair – vanaf donderdag verkrijgbaar – korting krijgt op de kledingstukken die speciaal door hoofdredacteur Marije Veerman zijn geselecteerd. Waar wacht je nog op?

De beste versie van jezelf zijn: dat is waar Flair om draait. Met de slogan #ikhebflair wil Flair de lezers een positief hart onder de riem steken en uitdragen dat je goed bent zoals je bent. Je hoeft niet eindeloos iets na te streven, soms moet je het nemen zoals het komt: het is goed zoals het is en jij bent goed zoals je bent.

Fab15

Hoofdredacteur Marije Veerman: “Toen het kledingmerk Steps Flair benaderde voor een samenwerking, was ik meteen enthousiast. Want hoe leuk is het dat wij onze favorieten mochten kiezen uit de nieuwe Steps-collectie? Die ziet er niet alleen fantastisch uit, maar is ook nog eens heel praktisch. We maakten een wishlist met herfst- en wintermusthaves, en in editie 39 presenteren we met trots de vijftien Flair Favorieten uit de Steps-collectie: de Fab15. Rennen naar de Steps-winkel dus!”

Korting

De cover van het modenummer wordt gesierd door een model gehuld in items uit de Fab15-favorieten van de Flair x Steps collectie. Daarnaast vind je voorop de editie van Flair een coverpas, goed voor 20 euro korting bij besteding van 75 euro of meer in de Steps-filialen én in de webshop van de modewinkel.

Bij de kassa

Hoe je de Fab15-items kunt herkennen? In de winkels zijn de kledingstukken gemarkeerd met kaartjes aan de hangers waarop het logo en de uitleg van de samenwerking te vinden zijn. Het modenummer van Flair nog niet bemachtigd maar wél de korting scoren en thuis genieten van het vele leesplezier? Bij de kassa in alle Steps-filialen is het Flair-modenummer met de voordeelpas verkrijgbaar.

Beeld: Yvette Kulkens Photography