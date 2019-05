Feestje binnenkort? Met deze 9 kapsels zit je sowieso goed!

Je wilt natuurlijk een schitterende entrance maken als je een feestje binnenkomt. Of dit nou op een festival, bruiloft of de verjaardag van je schoonmoeder is. Het motto ‘als je haar maar goed zit’ bestaat immers niet voor niets.

Ben je altijd uren bezig om alleen al je kleding uit te zoeken voordat je naar een feest gaat? Dan scheelt het als je niet óók zo lang hoeft na te denken over je haar. Wij helpen je een handje: met onderstaande kapsels maak je sowieso indruk.

Haarband

Geen zin om heel veel uren in je haar te stoppen? Dan is een haarband ideaal. Het geeft je kapsel net iets extra’s.

Beachy waves in een lage knot

Dit kapsel is niet alleen heel classy, het is ook nog eens heel makkelijk te maken.

Ga retro

Krullen als deze zorgen voor een glamoureuze uitstraling.

Lage paardenstaart met speldjes

Wil jij je look net iets klassieker maken? Dan zijn spelden ideaal.

Staart met plukjes

Deze look is altijd goed. Perfect in combinatie met de juiste oorbellen.

Half bun

Zin in een speelser effect? Maak dan een kleine bun en laat de rest van je haar ernaast vallen.

Dubbele knot met strikjes

Hoe mooi is deze look? Kies dezelfde kleur strikjes als je jurk of kies voor een andere kleur als je juist iets meer uitdagend wilt zijn.

Strakke lage knot

Kam je haar helemaal naar achter en maak er een lage knot in. Met deze look kan je nooit de mist in gaan.

Half-up paardenstaart

Zet de paardenstaart net iets hoger op je hoofd en je hebt gelijk een andere feestelijke look.

Beeld: iStock