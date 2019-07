Eens of oneens? ‘Groot, klein, dik, dun: iedereen mag zelf weten wat-ie uit de kast trekt’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Groot, klein, dik, dun: iedereen mag zelf weten wat-ie uit de kast trekt’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Rene: Grotendeels mee eens, maar zelf wil ik toch over straat met zo min mogelijk zichtbare vetrollen. Ik voel mezelf prettiger als ik gewoon aangekleed ben, en niet met een blubberbuik als een rollade in een croptop gehesen ben, en niet met putbillen in een string en met ontblote hangborsten op het strand ben.

Centine: Hoe kun je het hier nu niet mee eens zijn?

Naline: Iedereen is uniek en prachtig! Van ieder mens is er maar 1 zo uniek en mooi als jij!

Wat je uit de kast pakt, bepaalt wie jij bent.

Ingeborg: Iedereen mag zelf bepalen wat-ie uit de kast pakt. Maar met mijn ervaring als kleur- en stijlconculent is het handig om dit na een aantal workshops te doen zodat je weet wat je mooi staat en interessant maakt. Met deze tools koop je de beste outfits en dan sluit ik mij aan bij deze kreet.

Beeld: Shutterstock