Eens of oneens? ‘Meer dan 250 euro uitgeven aan een kledingstuk is belachelijk’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Meer dan 250 euro uitgeven aan een kledingstuk is belachelijk’.

Martine: Kleding zou ik niet zo gauw doen, maar een paar mooie tijdloze laarzen wel. Daar kan je weer lang mee doen.

Charlotte: Ik doe het niet snel, maar ik heb wel een aantal mooie, tijdloze kledingstukken van meer dan 250 euro in de kast liggen of hangen. En heel veel kledingstukken die ik in de sale heb gekocht die normaal meer dan 250 euro kostten. Zonder als snob over te willen komen: mij zal je niet snel zien in H&M, Zara of een ander goedkoop merk. Ik hou van mooie luxe kleren, een mooie afwerking en om enigszins unieke kleding te dragen. Ik geef weinig geld uit aan andere dingen. Ik ben niet van het uiteten, uitgaan of van dure vakanties. Maar ik word heel gelukkig van mooie, tijdloze kleding en daar werk ik hard voor. Ieder z’n ding!

Marjet: Voor een mooie winterjas absoluut wel. Voor een jurk absoluut niet, voor een mooie tas, wel en voor schoenen ook.

Desiree: Met vier kinderen heb ik altijd wel een reden om dat niet te doen. Wanneer ze het huis uit zijn en voor zichzelf kunnen zorgen, ga ik mezelf wel in de watten leggen.

Linda: Laat iedereen dat lekker voor zichzelf beslissen. Ik zou het niet doen, ook omdat ik me dat niet kan veroorloven. En dan liever vijf kledingstukken heb in plaats van één. Maar kun je dat wel, lekker doen en van genieten!

Evelien: Kleding die ik koop voor dat bedrag, gaat echt jaren mee en daar kan ik heel gelukkig van worden. Kleding van bijvoorbeeld H&M gaat hooguit één seizoen mee en als je dat bij elkaar optelt…

Ilona: Als je het je kan veroorloven. Wij kleden er het hele gezin van aan.

Esther: Nou ja, is ieder voor zich, toch? Ik kies liever voor goedkopere kleding. Ben totaal niet merkgevoelig, dat scheelt al. En als je zo’n dure kleding draagt voel ik dat ik het lang moet dragen… bij goedkopere kan ik het nog eens vervangen.

Beeld: Shutterstock