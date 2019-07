Geen droogshampoo bij de hand? Je kunt ook dít beautyproduct gebruiken

Geen tijd om onder de douche te springen en je coupe te voorzien van een grondige wasbeurt? Droogshampoo to the rescue! Maar kom je er onverhoopt achter dat die spuitbus leeg is? Met vette lokken de deur uit gaan is nergens voor nodig, want er is een beautyproduct dat je als noodoplossing kunt gebruiken. En grote kans dat je het gewoon in de kast hebt liggen.

Als je een transparante losse gezichtspoeder in je make-uptasje hebt zitten, hoef je je geen zorgen te maken als je droogshampoo op is. Door dit met een kwast op je haaraanzet aan te brengen, bereik je hetzelfde effect. Even inmasseren, een paar minuutjes laten zitten en uitborstelen, et voilà.

Niet geheel verrassend

Eigenlijk is het heel logisch dat zo’n gezichtspoeder hetzelfde doet als een droogshampoo. Dat beautyproduct gebruik je immers om het glimmen van de huid tegen te gaan, en het is dan ook ontwikkeld om je gezicht olievrij te houden. En laat dat nou nét zijn wat je met een droogshampoo wil bereiken voor je kapsel. Oók geen losse transparante poeder in huis? Talkpoeder werkt ook!

