DIY: 7x ideeën om van oude kleding niéuwe items te maken

Wat is nog goedkoper dan bij de kringloop kopen? Je eigen spullen upcyclen tot iets nieuws. Je hebt er alleen naald en draad, en wat lijm voor nodig.

1. Feesttrui

Zo maak je van een simpele trui een blikvanger.

Nodig:

trui

naald en draad

schaar

kralen, oude oorbellen of kettingen en eventueel andere versiering die je erop kunt naaien

Zo doe je het:

Sorteer de kralen en oude sieraden, en haal ze zo nodig uit elkaar. Schik de kralen en versiersels op de trui in een patroon dat je bevalt. Zo voorkom je dat je halverwege de mist in gaat. Naai de kralen op de trui et voilà.

2. Multi-tas-ker

Van een oude rok of ongebruikte sjaal fabriek je zo een kinderrugtas.

Nodig:

oud kledingstuk

schaar

naaimachine

naald en draad

2 soorten koord

versiering zoals wol en kralen

Zo doe je het:

Knip een strook stof van ongeveer 2 A4’tjes boven elkaar. Zoom de uiteinden om. Vouw de lap dubbel met de goede kant naar binnen. Bepaal hoe groot de bovenste flap moet worden (die met het pomponnetje erop). Maak van een koord 4 lusjes en speldt die aan de 2 zijkanten onder en boven (houd rekening met de flap) vast, de lusjes moeten aan de binnenkant zitten. Stik beide zijkanten dicht tot bovenaan, zodat de lusjes ook vastzitten. Keer de tas binnenstebuiten, met de goede kant van de stof buiten. Maak van wol een pomponnetje en naai dat vast op de flap. Haal het dikkere koord door de lusjes en maak het op de gewenste lengte. Versier de tas eventueel nog met kralen en ander leuks.

Tip: als je de flap en de onderste lusjes niet gebruikt, kun je de tas als een schoudertas voor jezelf gebruiken. Een pompon is dan niet nodig.

3. Dat kan veter

Met nieuwe veters en wat kralen tover je kinderschoenen om tot een hoogtepunt van de outfit.

Nodig:

veters

houten kralen

pompons

strijkkralen

Zo doe je het:

Rijg de veter door de schoen heen. Rijg de kralen aan de uiteinden van de veters en zet de pompon vast met een paar steekjes. Als je bang bent dat de kralen loskomen, kun je ze met wat lijm vastplakken.

Tip: laat de kinderen zelf de kralen uitzoeken.

4. Muurbloem

Geef je rieten tasje een nieuw leven als plantenhanger.

Nodig:

rieten tas(jes)

plant(en)

Zo doe je het:

Koop een passend plantje, doe het in een stevig plastic zakje of 2 boterhamzakjes over elkaar. Stop de plant in het tasje en hang het op.

5. Pimp je pump

Geef je pump een chique update.

Nodig:

pumps

oorbellen

breed lint

schaar

secondelijm

Zo doe je het:

Knip met een tangetje het stekertje van de oorbel eraf. Maak een mooie strik van het lint en lijm die samen met de oorbellen op de pump.

6. Geclutched

Maak een clutch van een oud nepleren jackie.

Nodig:

nepleer (voor echt leer heb je speciale naalden nodig)

pen

schaar

naaimachine

gaatjestang

leren koord

Zo doe je het:

Teken de grootte van de clutch af op de stof. Gebruik een bordje om een mooie, ronde flap te tekenen. Vouw de stof dubbel en stik de zijnaden dicht. Maak met de gaatjestang een gat in de flap en haal daar het dubbelgeslagen koord door. Maak knoopjes in de uiteinden van het koord.

Tip: je kunt deze clutch ook als hoesje voor je iPad mini gebruiken.

7. Wijdlopig

Tover je skinny om tot een flared jeans.

Nodig:

jeans

tornmesje

naaimachine

Zo doe je het:

Maak met het tornmesje de zoom van de broekspijpen los, doe dit ook met de binnenbeennaad van je broek, kies zelf tot hoe hoog je ’m wilt opentornen. Hoe hoger, hoe wijder. Stik de zoom van de binnenzijden vast (kan ook met naald en draad, maar dat kost meer tijd).

Productie en fotografie: Iris van Woudenbergh