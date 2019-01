Deze verrassende dierenprint belooft dé modetrend van 2019 te worden

Van schoenen tot jasjes, tops en jurken met een fijne dierenprint: ze zijn onmisbaar in iedere garderobe. Maar hangt jouw kast vooral vol met panter- en slangenprintjes? Als je met de trends mee wil gaan, is er één beestachtig patroon dat je eraan toe moet voegen.

Het wordt de hoogste tijd om jouw garderobe weer een beetje te spekken, met items met een verrassende dierenprint. Eentje met bruine of zwarte vlekken, om precies te zijn. We hebben het natuurlijk over het velletje van een koe.

Koeienprint

De afgelopen tijd wordt Instagram veroverd door kledingstukken met koeienprint. Zo is influencer Claartje Rose in een outfit met het patroon gespot en zien we Kylie Jenner in een badpak die past bij de trend. En, wat vind jij ervan?

Bron: Grazia | Beeld: iStock, Instagram