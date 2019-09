Dankzij dit supersimpele trucje werkt je deodorant wél 24 uur

Deodorant, we kunnen niet zonder. Er zijn alleen zoveel verschillende deo’s op de markt, dat het vaak moeilijk kiezen is. Ga je bijvoorbeeld liever voor een spray of roller? Wat de keus ook is, met deze truc werkt jouw deodorant wél 24 uur.

24 versus 48 uur

Het staat dan wel vaak op de verpakking van een deodorant, maar is het echt zo dat het 24 uur (of 48 uur) lang kan zorgen dat je niet gaat zweten? Helaas niet. Om dat te mogen zeggen, hoeft een product maar te zorgen voor 20 procent minder zweet. Dat komt nog niet eens in de buurt van 100, bummer.

Ingrediënten

BBC Science Focus legt uit dat deodorants die een langere werking garanderen, meer ingrediënten toevoegen aan het product. Deze bepaalde ingrediënten zorgen ervoor dat het product langer zijn werk doet om het zweet tegen te gaan en de geur te verminderen.

Werking

Maar over de vraag of het écht werkt, daar zijn de meningen over verdeeld. De jury is er in ieder geval nog niet over uit of de formules die beweren dat ze 24 of 48 uur lang werkzaam zijn, dat ook daadwerkelijk doen. Maar wist je dat er een zeer handige hack is zodat je deodorant wél langer werkt?

Hack

Breng het product ’s nachts aan, in plaats van ’s morgens. Waarom? Als je in de ochtend deo aanbrengt, dan zijn je zweetklieren super actief. Voel maar eens onder je oksel als je net je ogen hebt geopend. Hierdoor zijn ze minder goed in staat om de boel te absorberen. En dit zorgt ervoor dat de formule van je deodorant minder lang zijn werk doet. Wel is het zo dat dit alleen werkt bij deodorants die anti-transpiratie middelen bevatten.

Immuun

Af en toe van deo switchen is ook goed idee! Als we eenmaal een deodorant hebben gevonden die we fijn vinden, kunnen we die zo jarenlang gebruiken. Maar elke zes maanden van deo switchen is een beter idee. Het kan namelijk zijn dat je lichaam immuun wordt voor het product.

