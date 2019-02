Wereld verliest grootste levende mode-icoon: Chanel’s Karl Lagerfeld overleden

Een waanzinnig groot verlies voor de modewereld vandaag. Karl Lagerfeld, zonder twijfel al jaren de meest iconische en grootste ontwerper ter wereld, is overleden.

Gestorven ‘aan de Seine’

De couturier, die in 1933 werd geboren in het Duitse Hamburg, stierf eerder vandaag in het in het American Hospital of Paris, een privéziekenhuis in Neuilly-sur-Seine in de Franse hoofdstad. Hij werd daar gisteren opgenomen. Dat meldden verschillende Franse media. Karl, die ook wel ‘der Kaiser’ of ‘Kaiser Karl’ genoemd werd, is 85 jaar geworden.

Groot gemis op Fashion Week

Het ging al langer niet goed met de gezondheid van de hoofdontwerper bij Chanel. Vorige maand liet hij voor het eerst ooit verstek gaan bij de modeshow van Chanel op de Paris Fashion Week. Hij zou toen ‘moe’ zijn geweest.

Karl massaal herdacht op sociale media

Momenteel ontploffen sociale media van ontelbare rouwberichten en herinneringen aan Karl. Andere grote modehuizen en bekende fashion magazines tonen hun respect, maar ook bij celebrities slaat het nieuws in als een bom. Op Instagram laten onder andere Victoria Beckham, Vanessa Paradis, Lilly Becker en Sylvie Meis reageren op Instagram op zijn overlijden.

Dit bericht bekijken op Instagram Kippenvel …….. legende …… #karllagerfeld #RIP Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 19 Feb 2019 om 3:36 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram R.I.P ♥️ Een bericht gedeeld door Lillybeckerofficial (@lillybeckerofficial) op 19 Feb 2019 om 4:19 (PST)

Adieu Karl Lagerfeld – merci pour toute la beauté #ripkarl pic.twitter.com/PwmcdR06Wk — Hilmar Mulder (@HilmarMulder) February 19, 2019

Carrière

In 1955 begon Karl zijn carrière in de mode bij het modehuis van Pierre Balmain, om in 1958 over te stappen naar Jean Patou. Een jaar later nam hij daar ontslag om freelance te gaan werken voor onder andere Valentino. In 1967 werd hij design consultant voor het Italiaanse modehuis Fendi. In de jaren zeventig werd hij vooral bekend door zijn werk bij modehuis Chloé, waar hij bleef tot Stella McCartney in 1997 het roer van hem overnam.

Aan het roer bij Chanel

Sinds 1983 is hij hoofdontwerper van het modehuis Chanel, waarvoor hij door miljoenen aanbeden werd. Karl liet zich namelijk bijna nooit (af)leiden door trends en bleef steevast trouw aan de stijl en ontwerpen waar Coco Chanel haar merk decennia eerder mee begon. Over Karl werden diverse documentaires gemaakt. Zo vind je op Videoland Het icoon Karl Lagerfeld en is op Netflix in de documentaireserie 7 Days Out (waarin je een kijkje achter de schermen krijgt bij enkele van de grootste live-events ter wereld) een volledige aflevering gewijd aan Karl en de 7 dagen voor één van zijn altijd immense en buitenaards grote modeshows.

In oktober 2018 was Karl voor het laatst aanwezig bij een modeshow van ‘zijn’ Chanel, dat toen het Parijse Grand Palais omtoverde tot sereen en zonnig strand:

