De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent dat je waarschijnlijk langzaamaan al cadeautjes aan het verzamelen bent voor pakjesavond en natuurlijk voor onder de boom. Je verwent de kids en je partner, maar vergeet je jezelf niet? Doe jezelf een plezier met deze hippe tas van Burkely én een jaar lang Flair.

Flair heeft een leuke aanbieding voor je in petto. Speciaal voor de feestdagen kun je jezelf (óf natuurlijk je moeder, beste vriendin, zus of buurvrouw) nu verwennen met 56x Flair voor slechts 14,95 euro per maand. En dat is niet alles: je krijgt er een prachtige Burkely tas ter waarde van 129,95 euro bij! Dat betekent dus on trend de winter in én een jaar lang leesplezier, wat wil je nog meer? Bestellen kan hier.

Burkely tas

De stoere, cognackleurige tas van Burkely is gemaakt van echte suède en heeft een afneembare schouderband. Naast het ruime voorvak met rits, vind je aan de binnenkant nóg drie vakken: een telefoon-, rits- en steekvak. Afmetingen: 39 x 32 x 9 cm.

Lees ook

Het ‘Flair’-winterboek maakt van binnenblijven een feestje (en ligt nú in de winkel!)

Waarom Flair?

Marije Veerman, hoofdredacteur Flair: “In de vernieuwde Flair vind je elke week veel persoonlijke en aangrijpende verhalen, en leef je mee met columnist Miljuschka en Tess. Daarnaast lees je interviews met bekende Nederlanders, kijk je iedere week mee in het huishoudboekje van een lezeres en bieden we volop inspiratie op het gebied van mode, wonen, reizen en culi. Ook geven we je een kijkje in het leven van andere vrouwen zoals jij; wat maken zij mee en hoe pakken zij de dingen aan? Flair makes you feel good, elke week weer! Dus heb je zin in een abonnement op Flair én in die mooie tas, bestel dan snel.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.