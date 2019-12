Budgetblog Jeltje: ’10x partyjurkjes onder de 30 euro’

Altijd op zoek naar trendy items voor een prikkie? Speciaal voor Flair deelt Jeltje alles over budgetmode én haar voordelige fashion finds. Deze week zet ze de leukste partyjurkjes op een rij, waarmee je hoe dan ook de show steelt deze feestdagen én die je scoort voor een prikkie.

“Wat je plannen ook zijn, december is altijd een dure maand. Kerstborrels, cadeaugtjes onder de boom en veel etentjes… mega leuk en gezellig, maar voor velen van ons duurt deze maand langer dan het salaris 😉

Leuke outfit én geld over

Natuurlijk willen we er allemaal op ons best uitzien met de feestdagen en daarom heb ik voor jullie de tien leukste partyjurkjes gevonden onder de dertig euro. Zo houd je meer over voor alle leuke feestjes én zie je er ook nog eens superleuk uit! Ready to party?

Van links naar rechts:

Zwarte jurk met kanten mouwen en boothals. Vrouwelijk én sexy ;-). Bristol, €14,99. Twisted jurk met plooien. Perfect om meer taille te creëren. Vero Moda, €29,99. Geweldige glitterjurk, perfect voor een feestje. Zeeman, €12,99. Knalrode, rechtvallende jurk met parels bij de mouwen. Chique en simpel. H&M, €19,99. Overslag jurk in een zwarte velours stof. Dit model is geweldig voor je vrouwelijke vormen. Het accentueert je taille en heeft een mooie v-hals. Scapino, €24,99. Back to the 80’s met deze bodycon jurk met glitter studs. H&M, €19,99. Mooi en een tikkie sexy is dit velours jurkje met kant bij de mouwen en de hals. Only, €29,99. Jurk met watervalhals. Er zit een naad bij je taille en loopt vanuit hier recht. Very classy! H&M, €29,99. Glitterjurk met overslag. Heel tof voor de feestdagen, maar ook erg leuk en stoer met cowboylaarsjes. C&A, €29,90. Bodycon jurk met transparante mouwen. Dit is een jurkje dat je door het doorzichtige mesh stofje (mesh is een stof die je vaak in sportkleding ziet) ook heel sportief kunt stylen. Combineer het bijvoorbeeld met een paar grove sneakers. Only, €21,99.

Het jurkje dat Jeltje draagt op bovenstaande foto is van H&M. Ook verkrijgbaar in zwart, €39,99.

Over Jeltje van der Pol

Jeltje is modeontwerpster en styliste en heeft ruim 12 jaar ervaring bij diverse Nederlandse modemerken, van reguliere womenswear tot sportswear en plussizes. Ook wordt ze ingehuurd voor personal shopping of stijladvies. Op haar Instagram profiel @jel_nl laat ze zien dat mode voor de gemiddelde Nederlandse vrouw er ook leuk en trendy uit kan zien voor de kleinere portemonnee en maakt hierbij uitsluitend gebruik van betaalbare merken van Nederlandse bodem. Met verrassende looks, fashion finds, adviezen en accessoires.

