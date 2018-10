Perfect voor dit weer: dít kledingstuk maakt een heuse comeback

Hoewel de zon zich nog met regelmaat laat zien, is het al een stuk frisser. Wat trek je dan aan? Een dunne zomerjas is immers te koud, maar het is ook nog wat vroeg voor een warme teddy coat. Een bodywarmer is de guldenweg en laat dat item nu nét een comeback maken dit najaar.

Dacht je dat een bodywarmer een stoffig kledingstuk is dat nooit meer terug zou komen in de mode? Think again. Zowel op de catwalk als op Instagram is het item meermaals terug te zien en we moeten eerlijk zijn: het ziet er hartstikke leuk én (niet te) warm uit.

Dikke trui

Als je niet goed weet hoe je een bodywarmer moet combineren, zijn Instagram en Pinterest je beste vrienden. Hierop is te zien hoe modemeisjes anno nu het kledingstuk dragen op een dikke wollen trui of over een vestje. Kijk zelf maar en laat je inspireren:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jill Megan Kortleve (@jilla.tequila) op 6 Mrt 2018 om 4:11 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door TheLineUp (@maya_nilsen) op 18 Okt 2018 om 8:13 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @jessylaw op 16 Okt 2018 om 5:10 (PDT)

Bron: Libelle | Beeld: iStock, Instagram