Deze prachtige haarkleur – genaamd Blonde Roast – is dé trend van het moment

Heb jij al jaren hetzelfde kapsel en ben je nu eindelijk toe aan een – niet al te rigoureuze – make-over? Een subtiele nieuwe haarkleur kan al het verschil maken. En als je mee wil gaan met de laatste trends, kies je voor Blonde Roast.

Lees ook: ‘Cold brew’ is de nieuwe haartrend waarvoor je direct naar de kapper wil

Soms heb je een haarkleurtrend die alleen geschikt is voor brunettes, soms is het er één die alleen mensen met blond haar zich kunnen laten aanmeten. Maar het mooie aan Blonde Roast is dat het bij beide niet misstaat. Het is namelijk een prachtige mix van lichtblonde en donkerbruine tonen, die op zo’n manier samen komen dat het heel natuurlijk oogt. De techniek doet dan ook een beetje denken aan ballayage.

Lange zit

De haarkleur ziet er misschien subtiel en simpel uit, maar er gaat best wat werk achter schuil. Volgens haarstylisten op Instagram is het dan ook best een lange zit, maar het resultaat mag er wat ons betreft zeker wezen. Kijk zelf maar:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Human Friendly Hair Studio🏳️‍🌈 (@hannahthepainter) op 26 Sep 2018 om 12:21 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Olivia Smalley OMG Artistry (@omgartistry) op 13 Okt 2018 om 6:51 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock, Instagram